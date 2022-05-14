Куди українцям інвестувати під час війни, і як захистити свої резерви — Finance.ua

Куди українцям інвестувати під час війни, і як захистити свої резерви

Вчора 11:00 — Особисті фінанси

Інвестиції — це ризик. Зрештою життя — також ризик, а як ми бачимо з останніх подій, ризик війни — це серйозніше, ніж будь-які фінансові негаразди.

Які інструменти наразі доступні українським інвесторам, і як зберегти кошти навіть у часи змін — розповів бізнес-аналітик, автор YouTube проєкту «Запали цілі» та інвестор Роман Кошовський під час конференції «Мої фінанси під час війни. День 2 — Інвестиційний контрнаступ».

Загалом ландшафт для інвесторів під час повномасштабного вторгнення росії значно змінився. Єдиною константою є зміни, і українці сповна відчули значення цього вислову на собі.

Найбільші зміни воєнного часу:

SWIFT для інвест-переказів за кордон не працює;

онлайн купити валюту фізособи не можуть (однак дозволили купівлю готівки у банках);

ліміти на зняття з рахунків і перекази включно з платіжними системами та р2р-переказами;

краще максимально розраховуватися безготівково, але мати певний запас кешу «про всяк випадок»;

через кордон без декларування можна перевозити до 10 тис. євро на особу;

депозити і поточні рахунки підтримують фінансову систему у відносній стабільності;

військо дає відсіч ворогу, а населення може його підтримати через купівлю військових облігацій.

«Дивлячись на ці зміни, пасивні інвестори з довгостроковими вкладами з одного боку намагаються продовжувати інвестувати і не відходити від свого плану, а з іншого — піддаються впливу регуляторних обмежень та змін у середовищі. Залежно від того, наскільки структурований ваш інвестиційний портфель і як правильно ви підходили до його формування до повномасштабної війни, ви пожинаєте плоди», — повідомив експерт.

Правильний підхід до інвестування, за словами фахівця, поступово йде через наміри і цілі, через планування і лише тоді настає черга до підбору інвестицій. Українські інвестори, як стверджує Кошовський, часто одразу переходять до третього кроку, через що їхній портфель виглядає як «нагромадження всього одразу» і не є збалансованим.

«Війна змінює ландшафт для інвестора. Ми бачимо ефект home-country bias, коли зосередженість українського інвестора лише на вітчизняних активах зіграла проти нього. Треба дивитися на речі реально і розуміти, що нинішнє середовище є мінливим. Тому десь ваші активи могли бути „підгорілими“ фізично чи умовно, але важливо дивитися і в лівий сектор, обведений на зображенні. Тому один із уроків для інвестора — правильна диверсифікація портфелю — з хорошим патріотизмом, але без сліпої віри в якийсь один універсальний інструмент», — наголосив Кошовський.

При виборі інвестицій експерт пропонує дивитися на такі ключові вектори:

ресурс : як інвестор особа має подбати про свою купівельну спроможність: підтримати себе і свою родину на найближчий період, подбати про освіту, використовуючи, зокрема, й безкоштовні ресурси;

: як інвестор особа має подбати про свою купівельну спроможність: підтримати себе і свою родину на найближчий період, подбати про освіту, використовуючи, зокрема, й безкоштовні ресурси; інвестиції у перемогу: це те, що наближає українців та Україну до нормального життя. Йдеться про донати та підтримку армії, сплату податків, волонтерство та іншу локальну допомогу, підтримка бізнесу у регіоні (якщо є можливість — із залученням іноземців).

Варіанти інвестицій для українців у часи війни:

депозити (100% гарантія повернення вкладів);

військові ОВДП (11% у гривні та 3,7% у доларах, без податків за спрощеною процедурою);

реінвест купонів за ОВДП або їх інше цільове застосування;

євробонди — високий поріг входу, також варто розуміти нюанси та ризики цих інвестицій;

бізнес-ініціативи з наголосом на можливості й локацію (зараз — захід, згодом — вливання й інвестиції на відбудову);

нерухомість — високі ризики, варто обдумати доцільність та терміновість, а також диверсифікувати за регіонами;

світовий фондовий ринок і активи за межами України;

криптофонди та криптоактиви — залежно від цілей і толерантності до ризику.

«Мені дуже подобається концепція стоїцизму і фраза „І це мине“. Дійсно, варто розуміти, що все минає. Зараз у це важко повірити, однак Україна відновиться і ми будемо на нових вершинах розвитку. Але кризи були і будуть. Наприклад, за 150 років американський ринок відчув на собі 18 помітних криз, що супроводжувалися рецесією», — каже експерт.

Важливо зберігати купівельну спроможність

За словами експерта, при високій оцінці ринку акцій інвестор може очікувати нижчої реальної прибутковості у найближчому майбутньому. Проте на довгострокових відрізках є більше шансів отримати реальні позитивні доходи.

«Якщо інвестор вкладає на 5-7-10-15 років, то всі можливі комбінації переходять у „плюсову“ сторону. Це означає, що інвестор може очікувати у середньому на 5-10% у рік за умови, що він буде докуповувати акції за різних умов», — радить Кошовський.

На що звертати увагу, якщо хочете зберегти гроші:

менше слухати «гуру» — більше дивитись на свою ситуацію і слідувати плану. Якщо плану немає — починати його формувати;

збільшувати резервний фонд і диверсифікувати його;

інвестувати в перемогу та диверсифіковано — в Україну, в себе і у світ;

різні кошики — краще, ніж один (це стосується і валюти, й активів, і країн);

ризик нічогонероблення часто вищий за дієвість у певному напрямку;

варто налаштуватися на те, що інвестиції — це марафон, а не спринт.

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