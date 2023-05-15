Куди подавати заяви учасникам бойових дій для отримання пільг: роз’яснення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Куди подавати заяви учасникам бойових дій для отримання пільг: роз’яснення

Особисті фінанси
22
На медійному майданчику Сил оборони, що координується Міноборони України «Military Media Center», пояснили, як отримати пільги учасникам бойових дій.
Так, особи зі статусом учасника бойових дій мають звернутися до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця їх реєстрації.
Заяви, які необхідно надати:
  1. Заява про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги).
  2. Заява про встановлення пільги.
Куди подавати заяви:
  • до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду по Україні (перелік діючих сервісних центрів — посилання);
  • надіслати поштою;
  • через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (посилання);
  • через застосунок Дія (за наявності Дія.Підпис).
Пільгу можна встановити як учаснику бойових дій, так і його рідним.
Пільги учасникам бойових дій надаються на комунальні послуги, тверде паливо або скраплений газ виключно у грошовій готівковій формі.

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна

За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.