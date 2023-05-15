Куди подавати заяви учасникам бойових дій для отримання пільг: роз’яснення — Finance.ua

Куди подавати заяви учасникам бойових дій для отримання пільг: роз’яснення Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

На медійному майданчику Сил оборони, що координується Міноборони України «Military Media Center», пояснили, як отримати пільги учасникам бойових дій.

Так, особи зі статусом учасника бойових дій мають звернутися до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця їх реєстрації.

Заяви, які необхідно надати:

Заява про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги). Заява про встановлення пільги.

Куди подавати заяви:

до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду по Україні (перелік діючих сервісних центрів — посилання);

надіслати поштою;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (посилання);

через застосунок Дія (за наявності Дія.Підпис).

Пільгу можна встановити як учаснику бойових дій, так і його рідним.

Пільги учасникам бойових дій надаються на комунальні послуги, тверде паливо або скраплений газ виключно у грошовій готівковій формі.

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