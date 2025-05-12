Як оформити декретну відпустку в Польщі — Finance.ua

Як оформити декретну відпустку в Польщі Сьогодні 19:48 — Особисті фінанси

Як оформити декретну відпустку в Польщі

У Польщі працівниці, які чекають на дитину, мають право на декретну відпустку — офіційно це відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Вона гарантується трудовим законодавством і дає жінкам можливість підготуватися до народження дитини та подбати про неї у перші місяці життя. Тривалість такої відпустки залежить від кількості народжених дітей та особливостей пологів.

Розповідаємо із посиланням на UAinKrakow.pl , що таке декретна відпустка у зв’язку із вагітністю та пологами в Польщі, скільки вона може тривати та які ще відпустки передбачені польським законодавством.

Види відпусток по догляду за дітьми

Відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (Urlop macierzyński) можна оформити, як до, так і після того, як народиться дитина.

Батьківську відпустку (Urlop rodzicielski) може взяти будь-хто із батьків дитини після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю. Вона може бути використана до того, як дитині виповнилося шість років.

Відпустка по догляду за дитиною (Urlop wychowawczy) дозволяє продовжити вищезгадані відпустки по догляду за дитиною і зберегти за собою робоче місце.

Відпустка у зв’язку із вагітністю та пологами (Urlop macierzyński)

Після народження дитини мати може піти в декретну відпустку. У Польщі таку відпустку можна використати частково навіть перед пологами. На частину такої відпустки має право й батько дитини.

Тривалість відпустки

У 2024 році тривалість відпустки залежить насамперед від кількості дітей, які народилися одночасно:

одна дитина — 20 тижнів;

дві — 31 тиждень;

троє — 33 тижні;

четверо — 35 тижнів;

п’ятеро — 37 тижнів.

Згідно з вимогами, кожна мама повинна використати не менше 14 тижнів з цієї кількості. За бажанням вона може передати решту (до прикладу, шість тижнів) батькові дитини.

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Важливо: двоє батьків не можуть перебувати в такій відпустці одночасно.

Матері, у яких стався викидень або дитина народилася мертвою, також можуть піти у декретну відпустку. Термін такої відпустки не може перевищувати восьми тижнів з дня пологів або викидня.

Як оформити декретну відпустку

Зробити довідку про вагітність у гінеколога;

поінформувати роботодавця про вагітність та надати йому довідку;

заповнити заяву для декретної відпустки до пологів. Варто зробити це не раніше, ніж за шість тижнів до дати пологів, яку встановив лікар;

повідомити роботодавця про оформлення urlopu macierzyńskiego не пізніше ніж за 14 днів після пологів.

Якщо мати або батько хочуть повернутися на роботу після декрету завчасно, потрібно попередити роботодавця принаймні за сім днів до того, як закінчиться декретна відпустка.

Як заповнити заяву на відпустку

Про вагітність чи народження дитини в Польщі роботодавця інформують через відповідну заяву (Wniosek o urlop macierzyński).

Заява має містити такі дані:

У верхньому правому куті листа — дата та місцевість. Нижче ліворуч — ваші особисті дані (ім'я, прізвище, посада, адреса проживання, номер телефону, e-mail). Нижче праворуч — дані роботодавця (ім'я, прізвище, посада, назва фірми, адреса). Текст заяви з іменем та прізвищем дитини, датою народження, датою початку відпустки та її тривалість у тижнях (якщо заяву пишуть, коли дитина народилася). Підпис.

До заяви потрібно додати копію медичної довідки про вагітність або свідоцтва про народження дитини.

Чи можна працювати в декретній відпустці

Жінка має право працювати під час декретної відпустки, до прикладу, за umowa o dzieło.

Фінансові виплати для вагітних

Жінки, що працюють

Протягом перших 20 тижнів відпустки по вагітності та пологах матір отримує допомогу у розмірі 100% зарплати;

якщо жінка працює в компанії менше як рік, то суму розрахують пропорційно відпрацьованому часу;

якщо заяву на повну відпустку по догляду за дитиною подали до 21-го дня після пологів, то жінка отримує 80% від допомоги у зв’язку з хворобою протягом усього періоду відпустки;

якщо запізнилися з поданням заяви, то розмір допомоги по вагітності та пологах зменшиться до 60%.

Жінки, що не працюють

Безробітна вагітна чи породілля не має права на zasiłek macierzyński, який отримують жінки, що працюють за 1) договором про роботу (umowa o рracę"); 2) договором доручення (umowa zlecenie);

безробітна вагітна може зареєструватися в службі зайнятості та отримувати допомогу по безробіттю у випадку, якщо має необхідний стаж (12 місяців впродовж 18 місяців) і готова шукати роботу під час вагітності;

безробітна може отримувати медичні послуги, якщо має страховий поліс або чоловік записав її у свій страховий поліс.

Як подати заяву на допомогу в ZUS

Щоб отримати допомогу від ZUS у зв’язку з декретом, заяву має подати роботодавець. Для цього потрібно офіційно працювати та попередньо внести заяву про декретну відпустку в бухгалтерський облік місця роботи.

Разом із заявою в ZUS потрібно надіслати медичну довідку про дату пологів, яку вказав лікар (якщо жінка хоче отримувати допомогу до пологів) або скорочену копію свідоцтва про народження дитини.

Проте якщо у компанії працює менше ніж 20 осіб або особа є підприємцем, то потрібно самостійно заповнити заяву на отримання допомоги.

Шаблон заяви є за посиланням . Туди варто ввести персональні дані (заявника, дитини та іншого з батьків). Потім таку заяву треба занести до місцевого ZUS або подати через електронний кабінет PUE ZUS

Як подати заяву на допомогу від KRUS

Окрім ZUS допомогу по вагітності та пологах також може виплачувати KRUS (Сільськогосподарський фонд соціального страхування) за умови, якщо були сплачені внески до цієї установи.

Заяву на допомогу можна знайти на сайті KRUS. Інформація, яку потрібно вказати — особисті дані та період, за який потрібно отримати фінансову підтримку.

Заяву треба подати через платформу ePUAP до регіонального відділення KRUS.

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