Куди переїхали ІТ-спеціалісти через війну (карта міграції) — Finance.ua

Куди переїхали ІТ-спеціалісти через війну (карта міграції)

Вчора 12:00 — Особисті фінанси

Куди переїхали ІТ-спеціалісти через війну (карта міграції)

Аналітики порталу Dou.ua склали карту, куди саме переїжджали айтівці з початку війни в Україні.

В опитування взяли участь майже 7 тисяч ІТ-спеціалістів. Як свідчить статистика, 60% респондентів були змушені покинути свої домівки.

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Куди переїжджали в Україні

46% ІТ-спеціалістів переїхали в безпечніше місце саме в Україні.

Переїзди торкнулися ІТ-спеціалістів з усієї країни. Найчастіше переїжджали айтівці з Харкова (87% респондентів) і Чернігова (89%), а також з Києва (80%). Помітно рідше із Сум — лише 56% опитаних виїхали з міста після початку війни. Близько половини фахівців залишили Одесу, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Значну витримку демонструють айтівці з Дніпра: від початку війни лише 38% з них вирушили в безпечніші місця.

Найчастіше ІТ-спеціалісти переїжджали у Львівську область — туди з початком війни релокувалися 11% всіх опитаних айтівців, або 23% тих, хто переїхав у межах України. На другому місці — Івано-Франківська область (сюди мігрували 6% українських ІТ-спеціалістів) та Закарпаття (9%).

Куди переїжджали за кордон

Серед країн, куди айтівці виїжджали після початку війни, лідирує Польща (сюди прибули 35% тих, хто виїхав за кордон). Наступна за популярністю — Німеччина (10%).

Цікаво, що серед основних критеріїв вибору місця для переїзду — наявність там друзів і родичів (цей фактор вказали 50% тих, хто переїхав), безпека (34%). Ці фактори були особливо важливі при релокації в межах України та дещо менш важливі при релокації за кордон. Ті, хто виїхав в інші країни, за можливості теж вирушали до родичів та друзів (34%).

Інфографіка: Dou.ua

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