ТОП-15 гарячих вакансій в Україні — Finance.ua

ТОП-15 гарячих вакансій в Україні

Вчора 17:02 — Особисті фінанси

У ці нелегкі часи для всієї країни, дуже важливо працювати і підтримувати економіку. Тому ділимося з вами свіжою добіркою гарячих вакансій, розміщених на Work.ua.

Менеджер з продажу покрівельних матеріалів, Хмельницький

Rom LTD шукає у Хмельницькому менеджера з продажу металопрофілю, металочерепиці . Працівник займатиметься продажем продукції компанії, переговорами з клієнтами, супроводом від виявлення потреби в товарі до поставки матеріалів на обʼєкт. Від кандидатів очікують вищої освіти, краще технічної, досвіду в активних продажах.

Роботодавець вказав зарплату 10 000-35 000 грн.

Консультант з підтримки клієнтів з вільним знанням англійської та німецької, Київ

Customer Support Consultant (fluent German and English) шукають у Києві. На роботі цей фахівець буде спілкуватися з іноземними клієнтами телефоном та в листуванні. Для цього потрібно дуже добре володіти німецькою та англійською. Зарплата фіксована, в доларах, вказує роботодавець.

Комірники, різні міста

Врожайною ця добірка вийшла на вакансії комірників:

Комірника на склад спецій шукає агроіндустріальний холдинг МХП. Працювати потрібно буде в місті Миронівка Київської області, на м’ясопереробному заводі «Легко». Зарплата не вказана, та роботодавець обіцяє, що вона буде стабільною та гідною. А на додачу — безкоштовну доставку на роботу та з роботи, продукцію компанії за пільговими цінами, обіди за 1 гривню. Комірника у Дніпрі шукає компанія «Оптіма-Фарм, ЛТД». Йому потрібно буде працювати зі сканером, переміщувати товар на складі та збирати медикаменти для аптек та медзакладів. Зарплата — 10 000-14 000 грн. MAKEUP комірники потрібні в Дніпрі (на зарплату 10 000 грн) та у Броварах (на зарплату 12 000 грн). Серед обовʼязків: відбір товару (косметика, засоби догляду та гігієни, парфумерія) згідно замовлень та упаковка товару.

Графічний арт-директор, Київ

В Lazarev.Agency, агенцію продуктового дизайну, в Києві потрібен Graphic Art Director . На цій посаді людині потрібно буде керувати командою фахівців, генерувати ідеї, перевіряти результат проєктування, оцінювати відповідність запитам клієнта.

У вакансії вказано, що зарплата буде обговорюватися, залежатиме від досвіду кандидатів, попередньо становитиме від 2 000 до 3 000 доларів.

Sitecore Developer, Харків

Вакансію Sitecore Developer розмістила на Work.ua компанія NIX. Фахівця шукають у Харкові (та можна відгукнутися тим, хто може працювати віддалено) для участі одразу в декількох проєктах. Серед завдань вказано: «Проєктувати, розробляти та підтримувати рішення на платформі Sitecore з використанням Sitecore Experience Platform, xDB, xConnect, інтеграції пошуку Azure, Sitecore MVC та Forms та інших відповідних технологій Sitecore».

Консультант інформаційної лінії візового центру, Львів

Міжнародний контакт-центр ARCE спільно з Візовим центром запрошує шукачів зі Львова на посаду консультанта інформаційної лінії . Від кандидатів очікують знання української та англійської мови, чіткої дикції. Досвід консультації клієнтів буде перевагою, проте для нових працівників також є навчання.

Вказана зарплата — 11 000 грн.

Швачка, Львів

Також у Львові компанія Woná Concept, яка займається виготовленням весільних та вечірніх суконь для клієнтів із 48 країн світу, шукає швачку на зарплату 15 000-25 000 грн. Оплата праці залежить від виробітку.

Від працівників на цій посаді очікують навичок у пошитті та декоруванні суконь, новачкам запропонують пройти вступне навчання.

Інженер-будівельник, Луцьк

Інженер-будівельник потрібен компанії Modern Expo, яка займається виготовленням сучасного торговельного обладнання для магазинів. Фахівця шукають у Луцьку. Серед його обовʼязків буде попереднє обстеження споруд, супровід будівельних процесів, організація та контроль виконання робіт на будівельному майданчику, співпраця з підрядниками та інше.

Зі свого боку компанія пропонує комфортні умови роботи, необхідну техніку, можливості до навчання, корпоративну культуру, яка мотивує та заряджає позитивом.

Майстер виробничої лінії, Рівне

Меблева фабрика «Морган Феніче» запрошує у свою команду майстра виробничої лінії . Людину, яка керуватиме командою працівників, слідкуватиме за виробничим процесом з виготовлення мʼяких меблів та за правильною експлуатацією обладнання, вестиме документацію тощо, шукають у Рівному.

Кандидатам потрібен успішний досвід управління персоналом на виробничих підприємствах, від 1 року. Зарплату обговорюватимуть на співбесіді.

Фахівець відділу кадрів та підбору персоналу, Київ

Вакансію фахівця відділу кадрів та підбору персоналу (HR) пропонує транспортна компанія ТОВ «Агротеп» шукачам із Києва. На цій посаді спеціаліст буде займатися розміщенням вакансій, створенням кадрового резерву, моніторингом умов роботи та заробітної плати в компанії, веденням кадрового обліку, оформленням документації тощо.

Щоб претендувати на посаду, кандидатам треба мати спеціалізовану освіту та навички, досвід роботи на аналогічній посаді.

Кур’єри, різні міста

Кур’єрів (вело, мото, авто) на власному транспорті запрошує на роботу Glovo. Вакансії зʼявилися одразу в декількох містах України, серед яких Буковель, Стрий, Мукачево, Коломия, Винники та інші.

Треба буде доставляти невеликі замовлення, до 9 кг. Пропонована зарплата — до 15 000 грн, гроші виплачуватимуть раз на тиждень.

Продавець-консультант у медичний магазин, Одеса

В Med-Magazin.ua, мережу салонів-магазинів, де можна купити товари для здоров’я, потрібен продавець-консультант . В магазині, який знаходиться в Одесі, потрібно буде займатися прийманням та викладкою товару, консультацією клієнтів, обслуговуванням на касі.

Зарплата становитиме 10 000-12 000 грн.

Медик, Вінниця

Медичного працівника на підприємство шукає у Вінниці мережа магазинів «Аврора». Обовʼязки медика на посаді включатимуть чергування, надання першої домедичної допомоги, збереження здоров’я працівників, допуск водіїв та операторів до роботи на авто, обладнанні.

Для роботи потрібна профільна освіта. Щомісячна оплата праці становитиме 10 000 грн.

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