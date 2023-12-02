Куди клієнти ПриватБанку найчастіше замовляють доставку карток: як замовити — Finance.ua

Куди клієнти ПриватБанку найчастіше замовляють доставку карток: як замовити Вчора 17:35 — Фондовий ринок

Куди клієнти ПриватБанку найчастіше замовляють доставку карток: як замовити

23 100 тис карток, з яких вже доставлено понад 20 807 тис. У жовтні ПриватБанк запустив послугу доставки карток за кордон. З того часу клієнти ПриватБанку замовили

Про це пише пресслужба ПриватБанку.

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Куди замовляють

За статистикою банку більше половини — 56% карток замовляється клієнтами з доставкою до Польщі.

Майже третина (27,9%) карток банку доставляється новою поштою до Німеччини.

у ТОП-3 країн, куди найчастіше їдуть картки ПриватБанку, Чехія з 7,5% доставок.

Вік клієнтів

Найчастіше замовляють доставку карток ПриватБанку за кордон жінки — 67,3%, замовлення від чоловіків становлять трохи більше третини. Активніше за всіх користується можливістю доставки карток за кордон молодь — майже 40% карток банку вже отримали клієнти віком від 18 до 35 років.

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Кожне третє замовлення доставки карток роблять українці від 36 до 45 років, активними отримувачами карток є й клієнти старшого покоління — майже 8% замовлень банк отримав від українців старших за 65 років.

Нагадаємо, що від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки.

Цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 та отримати платіжну картку з доставкою по всій Україні та за кордон.

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Довідка Finance.ua:

Отримати картку ПриватБанку можна через кур'єра Nova Post на будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії та Румунії.

До кінця січня 2024 року доставка карток ПриватБанку клієнтам, що перебувають за кордоном, буде безкоштовною.

Від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки. За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет магазинах цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 та отримати платіжну картку з доставкою по всій Україні та за кордон.

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