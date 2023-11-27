ПриватБанк не повернуть Боголюбову: Господарський суд підтвердив законність націоналізації — Finance.ua
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ПриватБанк не повернуть Боголюбову: Господарський суд підтвердив законність націоналізації

Фондовий ринок
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27 листопада Господарський суд міста Києва закрив справу (910/15 737/20) за позовом Геннадія Боголюбова щодо визнання недійсними правочинів в рамках націоналізації ПриватБанку у 2016 році та підтвердив законодавчо встановлену неможливість скасування рішень, прийнятих при націоналізації ПриватБанку, та повернення акцій банку колишнім власникам.
Справа розглядалася з 2020 року.
«В даній справі Г. Боголюбов, колишній власник ПриватБанку, намагався витребувати акції Приватбанку, що був націоналізований, у свою власність. Суд, неухильно дотримуючись приписів закону, закрив провадження у даній справі, як того і вимагає Закон № 590. Безумовно, це перемога правосуддя та Держави, як єдиного акціонера Банку», — сказав адвокат ПриватБанку Віктор Тарасенков.
Під час розгляду справи, суд врахував практику Великої Палати Верховного Суду у справі Олександра Дубілета та на підставі Закону № 590 нарешті закрив провадження у даній справі щодо націоналізації ПриватБанку.
У відповідності до приписів цього закону провадження у всіх подібних судових справах підлягає закриттю, якщо колишніми акціонерами ПриватБанку обрано неналежний спосіб захисту своїх інтересів.
Нагадаємо, 15 листопада 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд також підтвердив законодавчо встановлену неможливість скасування рішень, прийнятих державними органами при націоналізації ПриватБанку, та повернення акцій банку колишнім власникам, скасувавши незаконне рішення суду першої інстанції та закривши відповідне провадження за адміністративним позовом І.Коломойського.
За матеріалами:
Finance.ua
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