Куди інвестує Джефф Безос: космічні кораблі та видавництво — Finance.ua

Куди інвестує Джефф Безос: космічні кораблі та видавництво Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Куди інвестує Джефф Безос: космічні кораблі та видавництво

Друга найбагатша людина світу Джефф Безос на цілих 75 млрд доларів бідніший за гендиректора Tesla, SpaceX та X. Він відомий фінансуванням запуску приватних космічних кораблів. Так, Безос заснував аерокосмічну компанію Blue Origin і вкладає в неї 1 млрд доларів щорічно. Він каже, що бачить у цій галузі величезні перспективи.

Ще одним великим проєктом Безоса є видавництво Washington Post, придбане ним 2013 року за 250 млн доларів. Бізнесмен вклав у його розвиток і модернізацію чималі гроші, що дозволило йому успішно ввести одну з найстаріших газет США в еру цифровізації після кількох десятиліть невизначеності та занепаду.

Інтереси мільярдера не обмежуються цим. Він є найбільшим інвестором стартапу Altos Labs, метою якого є розробка технології по боротьбі зі старінням.

Також бізнесмен володіє нерухомістю в багатьох містах і штатах США. У Беверлі Хіллз, де сьогодні проживають практично всі зірки Голлівуду, у Безоса відразу дві розкішних резиденції вартістю у 25 і 13 млн доларів.

Ще у власності мільярдера — три пентхауси в Нью-Йорку і ранчо в Техасі. 2020 року бізнесмен придбав особняк за 165 млн доларів у Беверлі-Хіллз. Крім того, Безос є власником приватного двомоторного літака Gulfstream G650ER, який коштував 75 млн доларів.

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