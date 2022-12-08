Куди інвестувати в 2023 році: кейси, поради та прогнози від експертів на конференції «Жити на відсотки» — Finance.ua

Куди інвестувати в 2023 році: кейси, поради та прогнози від експертів на конференції «Жити на відсотки» Сьогодні 10:21 — Фондовий ринок

Куди інвестувати в 2023 році: кейси, поради та прогнози від експертів на конференції «Жити на відсотки»

Хочете знати, куди інвестувати в 2023 році, розуміти, чому одні ринки падають, а інші зростають? Чи бажаєте дізнатися, яким буде курс долара та яку валюту купувати краще, а також дізнатися макроекономічний прогноз на 2023 рік? Тоді рекомендуємо подивитись дискусію конференції Жити на відсотки — «Куди інвестують успішні інвестори. Прогнози на 2023 рік».

Серед учасників дискусії експерти з багаторічним досвідом інвестування, аналітики та практики:

📌 Томаш Фіала — генеральний директор (CEO) української інвестиційної компанії «Dragon Capital»;

📌 Віктор Сизоненко — засновник хедж-фонду Raisen;

📌 Григорій Овчаренко — керуючий активами групи ICU;

📌 Євген Дубогриз — банківський експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Ukraine;

📌 Дмитро Карпіловський — фулл-тайм інвестор, засновник спільноти приватних інвесторів УкрІнвестКлуб;

Модератор дискусії:

📌 Олексій Козирєв — фінансовий експерт minfin.com.ua

На конференції будемо обговорювати такі теми:

🔹 Що з поточними інвестиціями в ОВГЗ, фондовий ринок, нерухомість.

🔹 Яких активів слід позбутися, що докупити.

🔹 Куди зараз інвестувати? Які гарантії збереження коштів.

🔹 Які інвестиції та бізнеси будуть актуальними після війни.

🔹 Як скласти свій інвест портфель.

🔹 Диверсифікація: розкладаємо «яйця» в різні корзини.

🔹 Несподівані ніші, які можуть принести надприбутки в перспективі найближчих 10 років.

🔹 Прогноз курсу валют, вартості золота.

Крім того на конференціїї вас очікують цікаві доповіді.

Аліна Шух, фінансова радниця, співзасновниця SMART, чемпіонка та рекордсменка світу U20 з легкої атлетики виступить з темою «Інвестиції в стилі спортивних чемпіонів», розкаже про те:

Куди спортсмени дівають свої гроші.

Помилки та хаотичні вкладення інвестора.



Як навчитися інвестувати та спокійно спати.



Чому цілі — необхідна складнова успіху у інвестиціях.



Що таке фінансовий план та як його скласти



Любомир Остапів, відомий український фінансист, засновник соціального проекту «Сімейний Бюджет», партнер iPlan.ua, розкриє тему «Як українським батькам виховати фінансово успішних дітей». Із доповіді ви дізнаєтесь:

Для чого дітям відкладати кошти і як це стимулювати.

Настільні ігри як інструмент розвитку фінансової грамотності.



Повчальна історія про пригоди Буратіно.



Як через аналогії пояснити дітям про інвестування.



Реальні кейси та історії батьків.



Марк Марченко, засновник, СЕО Sensar Development розкриє тему «Дохід від інвестицій у нерухомість під час війни. Реальність або казка?». У своїй доповіді Марк розкриє такі теми:

Війна. Бізнес. Інвестиції.

Релокейт, як рятівне коло під час війни.

Статистика ринку нерухомості під час війни.

Smart Сoliving — концепт інвестиційного прибутку.

Послуги девелопера задля утримання інвесторів.

Інвестиційний прибуток з нерухомості — реальність сьогоднення.

Про фінансову дисципліну та як швидко розвинути в собі звички раціональних витрат, накопичення, інвестування та примноження розкаже Роберт Лі — інвестор-практик із досвідом роботи у фінансовій сфері понад 8 років, сертифікований спеціаліст Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України за напрямом «Торгівля цінними паперами».

Дмитро Карпіловський, фулл-тайм інвестор, засновник спільноти приватних інвесторів УкрІнвестКлуб виступить з темою «Як втратити все. ТОП-10 інвестиційних помилок». Він із власного досвіду розкаже про:

Гучнi провали iнвесторiв 2022.

Чому падають безпечнi активи.



Як криза лiквiдностi вбиває активи.



Чому принцип too big to fail не працює.



Як економiка очiкувань перетворилася на «понціномiку».



ТОП-10 помилок iнвесторiв.



Поради з ризик-менеджменту пiд час вiйни.



Партнерами конференції виступають:

Твоє Коло — Компанія, яка допомагаємо українцям просто і вигідно інвестувати в землю.

14-річний досвід в земельних відносинах;

авторська методика оцінки інвест-привабливості землі;



повністю пасивні інвестиції для клієнтів компанії.

Zeminvest — це сервіс безризикових земельних інвестицій, який допомагає українцям вигідно інвестувати в землю сільськогосподарського призначення, та стабільно отримувати від 16% річних.

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