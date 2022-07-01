KSE Graduate Business School відкрила оновлену онлайн МВА-програму! — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ KSE Graduate Business School відкрила оновлену онлайн МВА-програму! Вчора 16:20 — Фондовий ринок

KSE Graduate Business School відкриває оновлену онлайн МВА-програму! Ми одні з перших адаптували освіту до воєнної та післявоєнної реальності та відбудови української економіки. Це «МВА на передовій».

Оновлена програма стала більш гнучкою та адаптивною до соціальних, економічних та політичних викликів нового часу. Ми зберегли якість та розширили можливості завдяки партнерству з однією з найпрестижніших бізнес-шкіл Європи та світу POLIMI Graduate School of Management, Мілан. Спільно ми адаптували міжнародні бізнес-інструменти до українських реалій, наші студенти долучаться до потужного українського та міжнародного нетворкінгу.

Програма включатиме вирішення актуальних воєнних кейсів, отримання знань для стабілізації бізнесу в нових географічних умовах, розвиток навичок буття справжнім лідером та управління командою під час війни.

Беручи до уваги тенденції Lifelong learning та дбаючи про підхід Work-Life Balance нова МВА в KSE Graduate Business School має модульну систему та створена за принципом дизайну МВА для себе. Це дозволить обирати курси для набуття та підсилення тих компетенцій, які необхідні вам саме тут і зараз. Гнучкість та швидка адаптивність програми до існуючих умов дає можливість робити паузи в навчанні та тримати в рівновазі роботу і особисте життя студентів.

МВА-програма в KSE Graduate Business School орієнтована на менеджерів, які бачать майбутнє нашої країни в нашій країні та готові активно долучитися до його створення. На тих, хто в кожній ситуації знаходить можливості замість перешкод.

Старт вже 4 липня — встигніть приєднатися!

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