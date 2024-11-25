Криза Northvolt може стати вирішальною для амбіцій європейських електромобілів — Finance.ua

Криза Northvolt може стати вирішальною для амбіцій європейських електромобілів Сьогодні 22:36 — Технології&Авто

Фінансовий крах Northvolt завдає удару по плану Європи створити власну індустрію акумуляторів для електромобілів, викликавши дискусію, чи потрібно робити більше для залучення інвестицій, оскільки стартапи намагаються наздогнати китайських конкурентів.

Про це повідомляє Reuters.

Найбільша європейська надія на акумуляторні батареї для електромобілів подала заяву про захист від банкрутства за Главою 11 Кодексу США про банкрутство після того, як переговори з інвесторами та кредиторами, включаючи Volkswagen і Goldman Sachs, щодо фінансування не увінчалися успіхом.

Це залишило амбіції Європи щодо створення власної акумуляторної промисловості нездійсненною мрією.

Шведська компанія з моменту заснування у 2016 році отримала понад 10 мільярдів доларів у вигляді акціонерного, боргового та державного фінансування. Volkswagen і Goldman Sachs володіють приблизно по одній п’ятій її акцій.

У п’ятницю Northvolt заявила, що потребує 1,0−1,2 млрд дол нових коштів в рамках процесу реструктуризації, який, як вона сподівається, завершиться до кінця березня.

В останні місяці компанія скоротила бізнес і скоротила робочі місця, намагаючись зміцнити свої фінанси. Але компанія намагається виробляти достатні обсяги високоякісних акумуляторів, і в червні втратила контракт на 2 мільярди євро (2,1 мільярда доларів) від BMW.

Зростання попиту на електромобілі відбувається повільніше, ніж багато хто в галузі прогнозував, а Китай, за даними Міжнародного енергетичного агентства, вийшов у лідери з виробництва електромобілів, контролюючи 85% світового виробництва акумуляторних батарей.

Цього року щонайменше вісім компаній відклали або відмовилися від проєктів з виробництва акумуляторів для електромобілів у Європі, зокрема китайська компанія Svolt і спільне підприємство ACC, очолюване Stellantis і Mercedes-Benz.

Економічна Правда За матеріалами:

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