Критична ситуація з енергопостачанням на Одещині потребує посилення міжнародної допомоги – Галущенко — Finance.ua
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Критична ситуація з енергопостачанням на Одещині потребує посилення міжнародної допомоги – Галущенко

Енергетика
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Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у засіданні Координаційної групи з енергетики G7+, до якої входять представники країн Групи Семи, а також Європейського Союзу, Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Румунії, Словаччини, а також ЄБРР, Світового банку та Секретаріату Енергетичного Співтовариства.
Про це повідомила Finance.ua пресслужба Міенергетики.
«Ситуація в енергосистемі залишається складною. Російськими ракетами уражені всі теплові електростанції, знеструмлено 44 високовольтні повітряні лінії. Проводяться відновлювальні роботи, щоб стабілізувати електропостачання. Працюємо для підвищення потужності атомної генерації аби скоротити дефіцит в енергосистемі», — наголосив міністр.
Водночас Герман Галущенко підкреслив, що останні російські атаки, зокрема, обстріли дронами об’єктів енергетичної інфраструктури на Одещині, а також артилерійські обстріли енергетичного підприємства на Херсонщині, призвели не тільки до припинення електропостачання мільйонів українців, але і до руйнувань важливого енергетичного обладнання.
«Ми вже отримуємо допомогу від наших міжнародних партнерів у вигляді матеріалів та потрібного обладнання. Водночас щоразу після нових атак потреби знову зростають. Наша мета — не тільки оперативно використовувати обладнання для проведення поточних відновлювальних робіт, але і сформувати запас устаткування, яке допоможе швидше відремонтувати енергооб’єкти після наступних обстрілів», — підкреслив міністр.
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Герман Галущенко наголосив на проактивній позиції Міненерго в координаційній роботі з міжнародними партнерами, установами, компаніями та організаціями у залученні допомоги українським генеруючим компаніям, операторам систем розподілу і передачі, газотранспортної системи, підземних газових сховищ та газорозподільчих мереж, газо- та вуглевидобувних підприємств.
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Учасники засідання підтвердили готовність і надалі надавати підтримку українському енергосектору. Зокрема, США планують найближчим часом доставити велику партію з обладнанням для українських енергетичних компаній.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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