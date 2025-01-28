Криптовалюти, які визначать наступне десятиліття: SOL, XRP і … — Finance.ua

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Криптовалюти, які визначать наступне десятиліття: SOL, XRP і …

Наступне десятиліття може стати епохою кількох видатних цифрових валют. Серед них — Solana (SOL) і Ripple (XRP), кожна з яких готова значно вплинути на ринок. Але є ще один претендент, який може приєднатися до їхніх лав. У цій статті розглядаються ці впливові токени та причини, чому вони можуть змінити майбутнє блокчейн-індустрії.

Інавгурація Трампа викликає хаос на крипторинку: $XYZ Meme Coin готовий до зростання на 99,900%

Інавгурація Дональда Трампа спричинила тектонічний зсув на крипторинку, створивши основу для безпрецедентного бичачого циклу. Поки великі монети демонструють скромне двозначне зростання, мем-коїни привертають увагу інвесторів.

Нещодавнє зростання PNUT на 4,500%? Вибух FRED на 6,000%? Це вже історія. Ці монети не витримали тиску продажів, залишивши інвесторів розчарованими. Але криптовалютний ринок не чекає на слабких — з’явився новий гігант, готовий побити рекорди та продемонструвати приголомшливе зростання на 99,900%.

$XYZ виходить на арену, щоб знищити легенди мем-коїнів

Зустрічайте $XYZ — перший у світі спортивний мем-коїн для справжніх криптодегенів, які прагнуть прибутку в 1000 разів. Це токен для тих, хто живе азартом змагань.

З приходом Трампа крипторинок готовий до вибуху, і конкуренція стає жорсткішою. Тільки найсильніші токени зможуть вижити в цій безжальній арені. Настає ера криптоіндустрії для тих, хто готовий приймати складні виклики.

Solana (SOL)

Solana (SOL) продемонструвала значні цінові рухи останнім часом. За тиждень ціна впала приблизно на 10%, але за місяць зросла більш ніж на 22%. За останні шість місяців SOL зріс майже на 26%.

Наразі Solana торгується в діапазоні від $222 до $266, з найближчим рівнем підтримки близько $203. Якщо імпульс зростання відновиться, ціна може пробити опір на рівні $291 і досягти $335.

Технічні індикатори показують, що SOL перебуває в зоні перепроданості, з RSI на рівні 17 і стохастиком близько 10. Це вказує на потенційне відновлення, якщо інтерес покупців зросте.

Ripple (XRP)

XRP торгується в діапазоні від $2.83 до $3.29. Незважаючи на падіння на 5.84% за тиждень, за останній місяць XRP зріс на 29.68%, а за шість місяців — на 342.59%.

Рівні опору знаходяться на позначках $3.56 і $4.01. Прорив цих рівнів може призвести до значного зростання. RSI на рівні 12.28 також вказує на перепроданість, що може передбачати відскок.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) знизився на 11% за тиждень, але залишився стабільним за місяць. За останні шість місяців ADA зріс майже на 119%. Наразі його ціна коливається в діапазоні від $0.90 до $1.05.

RSI на рівні 15.40 і стохастик 13.14 свідчать про можливе відновлення. Якщо ADA подолає опір на рівні $1.15, це може призвести до зростання на 10%.

Bitcoin (BTC)

Ціна біткоїна зросла на 49.70% за шість місяців. За останній місяць вона збільшилася на 5.25%, але за тиждень знизилася на 2.24%. Наразі BTC торгується в діапазоні від $98,330 до $108,166.

Технічні індикатори, такі як RSI (16.54) і стохастик (13.61), вказують на перепроданість, що може сигналізувати про швидкий відскок. Якщо BTC подолає опір на рівні $113,676, можливе значне зростання.

Висновок

Хоча SOL, XRP, ADA і BTC формують майбутнє, XYZVerse (XYZ) виділяється як спортивний мем-коїн, який об’єднує фанатів і націлений на масштабне зростання.

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