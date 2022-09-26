Криптовалюти й світ навколо: Китай тестує цифровий юань, а Україна оновлює закон про крипту — Finance.ua

Криптовалюти й світ навколо: Китай тестує цифровий юань, а Україна оновлює закон про крипту Вчора 14:30 — Фінтех і Картки

Криптовалюти й світ навколо: Китай тестує цифровий юань, а Україна оновлює закон про крипту

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют — це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 19 до 25 вересня 2022:

Реакція крипти на підвищення ключової ставки ФРС. 21 вересня Федеральна резервна система США (ФРС) підвищила діапазон ключової ставки одразу на 75 базисних пунктів, до 3–3,25%. Це рішення сколихнуло не лише фондовий ринок, але і ринок криптовалют, який 21 вересня Федеральна резервна система США (ФРС) підвищила діапазон ключової ставки одразу на 75 базисних пунктів, до 3–3,25%. Це рішення сколихнуло не лише фондовий ринок, але і ринок криптовалют, який відреагував падінням

На тлі новини ціна «битка» впала нижче позначки $19 000, а в деяких моментах котирування цифрового золота опускалися і до $18 666.

Більшість криптовалют із топ-10 за капіталізацією опинилися в червоній зоні.

Україна оновить закон про крипту. Попри те, що український закон «Про віртуальні активи» Верховна Рада ухвалила ще у вересні минулого року, він все ще не набув чинності.

Ба більше, після того як Україна стала кандидатом на членство в ЄС, локальне законодавство треба ще й адаптувати до європейських стандартів.Тому закон «Про віртуальні активи (ВА)» будуть доопрацьовувати , враховуючи положення європейського законопроєкту про регулювання MiCA.

До речі, минулого тижня була запущена перша в Україні криптовалютна платіжна картка weld, яка дозволяє розраховуватися криптовалютою за товари та послуги всюди, де доступні безготівкові оплати.

ЄЦБ розповів, хто розроблятиме прототип цифрового євро. ЄС теж не зупиняється у впровадженні криптовалютних технологій. Ось, наприклад, Європейський центральний банк ЄС теж не зупиняється у впровадженні криптовалютних технологій. Ось, наприклад, Європейський центральний банк вже обрав п’ять компаній для розробки прототипу цифрового євро. Хто ж візьметься за розробку прототипу цифрового євро? За даними ЄЦБ, це буде американський технологічний гігант Amazon, іспанський CaixaBank, французький Worldline SA, італійський Nexi SpA та EPI.

ЄЦБ, ймовірно, буде одним з перших центральних банків розвиненої економіки, які випустять цифрову форму своєї валюти. Наразі ж компанія перебуває на дворічній «фазі розслідування» проєкту цифрового євро і ще не прийняла офіційного рішення щодо його запуску.

Китай запустив тестування національної криптовалюти. Заступник керівника Національного Банку Китаю Фань Іфей Заступник керівника Національного Банку Китаю Фань Іфей заявив про плани країни щодо розширення пілотних випробувань національної цифрової валюти (CBDC) e-CNY у чотирьох провінціях: Гуандун, Цзянсу, Хебей та Сичуань. Таким чином, цифрова валюта e-CNY стане доступною для більш ніж 360 мільйонів громадян Китаю.

Криптовалютний експеримент став наймасштабнішим з усіх дій, які будь-коли робила китайська влада щодо ринку цифрових активів. Попри це, у країні ще є 13 провінцій і регіонів, які не розпочали тестування цифрового юаня — включно з Сіньцзяном, Тибетом і Внутрішньою Монголією. Більшість цих провінцій мають не таку розвинену економіку та інфраструктуру, як ареали мегаполісів.

Мешканці американського штату зможуть платити податки у крипті. Колорадо став першим штатом США, який Колорадо став першим штатом США, який почав приймати криптовалюти для сплати податків. З минулого тижня там можна використовувати BTC, ETH, BCH, LTC, щоб сплатити індивідуальний прибутковий податок, податок на прибуток підприємств, податок із продажу та використання, податок на доходи фізичних осіб, податок на видобуток корисних копалин та акцизний податок на паливо.

Однак із громадян, які сплачують податки в крипті, буде стягуватися додатково 1 долар плюс 1,83% від суми платежу у вигляді комісії.

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