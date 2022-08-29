Криптовалюти й світ навколо: інтеграція у Mastercard, біржа від Samsung і блокчейн в Голлівуді — Finance.ua

Криптовалюти й світ навколо: інтеграція у Mastercard, біржа від Samsung і блокчейн в Голлівуді Вчора 16:30 — Фінтех і Картки

Криптовалюти й світ навколо: інтеграція у Mastercard, біржа від Samsung і блокчейн в Голлівуді

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют — це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 22 до 28 серпня 2022:

Улюбленець серед криптобрендів. Cardano визнали криптовалютним брендом, до якого користувачі прив’язані найсильніше. Саме ця крипта Cardano визнали криптовалютним брендом, до якого користувачі прив’язані найсильніше. Саме ця крипта посіла перше місце в категорії «Криптовалюта» рейтингу Top Brand Intimacy 2022, обігнавши навіть таких мастодонтів галузі, як Bitcoin та «ефір».

До речі, криптовалюти до рейтингу включили вперше — ця галузь стала восьмою за рівнем прихильності споживачів. Аналітики у MBLM кажуть, що це показник падіння довіри до традиційних фінансів, що вплине і на майбутнє криптовалютного ринку.

Криптобіржа від Samsung. Світовий техногігант Samsung Світовий техногігант Samsung оголосив про плани створити криптовалютну біржу у Південній Кореї — її запуск відбудеться вже до кінця 2022 року. Для цього компанія співпрацюватиме з 7 південнокорейськими фінансовими компаніями. А Корейська асоціація фінансових інвестицій контролюватиме усі процеси.

Як кажуть у Samsung, користувачі біржі зможуть використовувати платформу для інвестування як у криптовалюти, так і у невзаємозамінні токени.

Інтеграція криптовалют у Mastercard. Генеральний директор платіжної компанії Mastercard Майкл Мібах розповів, що компанія Генеральний директор платіжної компанії Mastercard Майкл Мібах розповів, що компанія почала спільну роботу з криптобіржею Binance. У рамках співпраці понад 90 млн магазинів у всьому світі зможуть приймати оплату криптовалютою.

На думку Мібаха, розкрити весь потенціал технології блокчейн можливо, якщо зробити її більш доступною та простою у використанні. Один із способів цього досягти — привнести криптовалюту в повсякденні покупки.

Ціна найбільшої колекції NFT. Вартість відомої колекції NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) впала до найнижчого рівня з початку року. Цьому сприяло тривале падіння ринку NFT та й обвал крипторинку загалом.

Так, минулого тижня, торгуючись за 65,68 ETH, мінімальна ціна NFT Bored Ape Yacht Club впала до показника, якого не було з січня 2022 року. Згідно з даними CoinGecko, вона має низхідний тренд після досягнення історичного максимуму в 153,7 ETH, яке відбулося 1 травня.

Блокчейн для дипломів і Голлівуду. Університет Йоганнесбурга (UJ) першим у ПАР Університет Йоганнесбурга (UJ) першим у ПАР став використовувати блокчейн-технології для видачі дипломів про освіту. За допомогою дипломів на основі блокчейну випускники зможуть швидко підтверджувати свою кваліфікацію.

В університеті переконують, що таке нововведення — вагомий внесок у боротьбу з підробкою документів. Крім того, інформація про отримані дипломи надійно зберігається у розподіленому реєстрі, а дані неможливо змінити, оскільки для цього доведеться внести зміни до всіх блоків.

До слова, у Голівуді теж задумалися над використанням блокчейн-технологій. Гендиректор Decentralized Pictures (DCP) Лео Матчетт каже , що голосування на основі блокчейну може відкрити двері Голлівуду для нових гравців кіноринку.

Разом з режисером Романом Копполою гендиректор DCP створив некомерційну організацію, яка запустила програму на основі блокчейну для спонсорування кінопроєктів.

Однак це не перша ініціатива DCP щодо впровадження Web3 у Голлівуді. Ще у квітні режисер Стівен Содерберг пожертвував $300 тис. для Decentralized Pictures, заявивши, що це один з його експериментів і йому цікаво дізнатися, чи працюватиме фінансування фільмів на блокчейні.

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