Криптовалюти і світ навколо: Ethereum на новому алгоритмі, впровадження блокчейну у SWIFT та заробіток на NFT королеви — Finance.ua

Криптовалюти і світ навколо: Ethereum на новому алгоритмі, впровадження блокчейну у SWIFT та заробіток на NFT королеви Вчора 14:30 — Фінтех і Картки

Криптовалюти і світ навколо: Ethereum на новому алгоритмі, впровадження блокчейну у SWIFT та заробіток на NFT королеви

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют — це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 12 до 18 вересня 2022 року:

Ethereum перейшов на Proof-of-Stake. Головною подією минулого тижня став Головною подією минулого тижня став перехід «ефіру» на PoS — The Merge. До цього Ethereum видобували за допомогою моделі Proof of Work, тобто фізично за рахунок потужностей відеокарт. Натомість алгоритм Proof of Stake (PoS) дозволяє економити електроенергію та добувати валюту у цифровому просторі.

Перехід на новий алгоритм спричинить потужні зміни в інфраструктурі — тепер Ethereum не потребуватиме колосального обсягу електроенергії для роботи відеокарт. Експерти кажуть, що енергоспоживання від видобутку Ethereum зменшиться на 99%, а ефект від цієї події дорівнюватиме відключенню від споживання електрики Фінляндії.

Україна у топ-3 країн за впровадженням криптовалют. Аналітична компанія Chainalysis Аналітична компанія Chainalysis опублікувала рейтинг під назвою «Глобальний індекс впровадження криптовалют 2022 року». Для визначення країн, які потрапляють до списку, аналітики використовували п’ять індексів, які враховують рух криптовалюти через централізовані платформи, такі як криптовалютні біржі, пірингові транзакції та додатки децентралізованого фінансування (DeFi). Цього року методологія була оновлена і включає дві метрики, які враховують обсяг транзакцій DeFi.

Очолив рейтинг країн, де найбільш активно впроваджується крипта, В’єтнам, за ним розташувалися Філіппіни. Україна теж не пасла задніх і опинилася на третьому місці.

SWIFT почне використовувати блокчейн технології. Система обміну повідомленнями про транзакції між фінансовими установами SWIFT співпрацюватиме з фінтех-компанією Symbiont та Система обміну повідомленнями про транзакції між фінансовими установами SWIFT співпрацюватиме з фінтех-компанією Symbiont та почне перші тести обміну корпоративними новинами через технологію блокчейн. Йдеться переважно про новини щодо виплати дивідендів та угоди злиття/поглинання.

Для участі у проєкті SWIFT залучила ряд провідних депозитаріїв та керуючих активами, зокрема American Century Investments, Citi, Vanguard та Northern Trust.

Яка з цього користь? У компанії кажуть, що якщо рішення стане дійсно ефективним, посередникам потрібно буде обробляти менше запитів від клієнтів щодо даних і корпоративних дій. Це, своєю чергою, дозволить скоротити кількість співробітників, які витрачають свій час на ручні операції з такими даними.

Творці NFT заробляють на смерті королеви Єлизавети ІІ. Після смерті королеви Великобританії Єлизавети II на крипторинку Після смерті королеви Великобританії Єлизавети II на крипторинку з’явилися десятки токенів , у назві яких фігурує Queen.

За підрахунками видання Crypto Briefing, смерть королеви породила понад 40 монет-мемів на Ethereum та Binance Smart Chain і як мінімум одну колекцію NFT. Queen Elizabeth Inu, Queen Doge, God Save The Queen, London Bridge Is Down, RIP Queen Elizabeth, Elizabeth II, Queen Inu II — і це лише незначна частка тих криптопроєктів, які зараз активно продаються.

За кілька годин обсяг торгів найліквідніших токенів Save The Queen та Queen Elizabeth Inu вже перевищив на 700 тисяч і 200 тисяч доларів відповідно.

На найбільшому майданчику для торгівлі невзаємозамінними токенами також Opensea фіксують зростання кількості NFT із зображенням королеви. Діапазон цін, якими торгуються токени, дуже широкий. Однак деякі користувачі вирішили буквально заробити мільйони на трагічній події: чимало NFT виставлені за фантастичні суми у крипті. Наприклад, один із NFT (малюнок з роками життя Єлизавети II) пропонується за 100 ETH, це приблизно 129 тис. доларів на момент написання новини.

Starbucks запустить програму лояльності з NFT-токенами. Ми звикли до різноманітних бонусних систем для клієнтів з боку магазинів та ресторанів. Однак розвиток криптовалют та метавсесвіту змушує торговців залучати все нові технологічні системи. Наприклад, найбільша міжнародна мережа кафе швидкого обслуговування Starbucks Ми звикли до різноманітних бонусних систем для клієнтів з боку магазинів та ресторанів. Однак розвиток криптовалют та метавсесвіту змушує торговців залучати все нові технологічні системи. Наприклад, найбільша міжнародна мережа кафе швидкого обслуговування Starbucks вирішила інтегрувати у свою програму лояльності NFT-токени.

Згідно з планами, учасники програми лояльності Starbucks Rewards і партнери Starbucks у США зможуть купувати та заробляти фірмові NFT токени Starbucks, виконуючи завдання в інтерактивних іграх. Усі заплановані активності спрямовані на те, щоб дати клієнту глибші знання про бренд Starbucks і каву.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.