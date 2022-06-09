Криптовалютний токен LUNA 2.0 впав на 85% з моменту свого перезапуску — Finance.ua
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Криптовалютний токен LUNA 2.0 впав на 85% з моменту свого перезапуску

Вчора 16:45Фінтех і Картки
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Криптовалютний токен LUNA 2.0 впав на 85% з моменту свого перезапускуКриптовалютний токен LUNA 2.0 впав на 85% з моменту свого перезапуску
Спроба відновитись після краху токена TerraUSD (UST) закінчилася для компанії Terraform Labs провалом — криптовалютний токен LUNA 2.0 впав у ціні на 85% з моменту свого випуску.
Падіння почалося відразу ж після аірдропу, на якому власникам токена Luna Classic роздали нові токени — тоді виведення коштів з проекту було настільки серйозним, що ціна на криптовалюту протягом декількох годин знизилася на 67%.
Втім, це не був рівень підтримки — падіння продовжилося і після. Наразі LUNA 2.0 торгується близько $3 за токен.
Криптовалютний токен LUNA 2.0 впав на 85% з моменту свого перезапуску
Причиною неконтрольованого падіння є повна недовіра ринку до засновника До Квона, судові позови та публікація інсайдерської інформації, яка лише посилює недовіру до керівника проекту.
За матеріалами: noworries
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