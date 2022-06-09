Криптовалютний токен LUNA 2.0 впав на 85% з моменту свого перезапуску — Finance.ua

Криптовалютний токен LUNA 2.0 впав на 85% з моменту свого перезапуску

Вчора 16:45 — Фінтех і Картки

Криптовалютний токен LUNA 2.0 впав на 85% з моменту свого перезапуску

Спроба відновитись після краху токена TerraUSD (UST) закінчилася для компанії Terraform Labs провалом — криптовалютний токен LUNA 2.0 впав у ціні на 85% з моменту свого випуску.

Падіння почалося відразу ж після аірдропу, на якому власникам токена Luna Classic роздали нові токени — тоді виведення коштів з проекту було настільки серйозним, що ціна на криптовалюту протягом декількох годин знизилася на 67%.

Втім, це не був рівень підтримки — падіння продовжилося і після. Наразі LUNA 2.0 торгується близько $3 за токен.

Причиною неконтрольованого падіння є повна недовіра ринку до засновника До Квона, судові позови та публікація інсайдерської інформації, яка лише посилює недовіру до керівника проекту.

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