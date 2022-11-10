Криптовалютний експерт спрогнозував падіння Bitcoin до $12 000 — Finance.ua

Криптовалютний експерт спрогнозував падіння Bitcoin до $12 000 Сьогодні 13:12 — Фінтех і Картки

Криптовалютний експерт спрогнозував падіння Bitcoin до $12 000

Намагання біткоїна вийти з ведмежого ринку зазнало фіаско на фоні кризи ліквідності, від якої постраждала криптовалютна біржа FTX. Флагманський віртуальний актив скорегувався майже до свого дворічного мінімуму.

Вчора, 9 листопада, аналітик Kitco News Джим Уайкофф припустив, що через ведмежий ринок корекція ціни біткоїна продовжуватиметься і надалі. За словами Уайкоффа, проблеми у FTX підірвали довіру інвесторів — криптовалютному ринку слід і надалі очікувати «серйозної кризи ліквідності».

«Ведмеді швидко набрали силу, щоби чинити ще більший тиск на падіння курсів криптовалют. Фінансова галузь потерпає від хвилювання на криптовалютному ринку, тож інвестори на цей час активно вкладають кошти у золото та срібло. При цьому, ціна на цінні метали зросла», — заявив аналітик.

Читайте також Криптогігант Binance вирішив не купувати свого проблемного конкурента FTX

Експерт припустив, що на фоні всіх описаних подій Bitcoin вже найближчим часом торгуватиметься на рівні $12 000.

Зазначимо, що чимало криптовалютних інвесторів вважають, що зараз найкращий час скуповувати цифрові активи, оскільки ведмежий тренд дозволяє придбати криптовалюти дешевше, щоби згодом торгові угоди змогли принести чималі прибутки.

Також на тлі кризи криптовалютного ринку великі майнінгові компанії продають установки для видобування криптовалюти — таким чином вони сподіваються покрити збитки через падіння вартості цифрових активів.

ВТС все ще продовжує своє падіння — на момент написання новини флагманська криптовалюта торгується за $16,639, а це на 8.47% менше за показники минулої доби.

Купуйте, торгуйте та зберігайте понад 600 криптовалют на Binance. Платформа пропонує чимало бонусів своїм користувачам. Так, наприклад, ви можете торгувати Bitcoin без комісій. А ще на Binance легко реєструватися через Дія!

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.