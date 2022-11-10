Криптогігант Binance вирішив не купувати свого проблемного конкурента FTX — Finance.ua

Криптогігант Binance вирішив не купувати свого проблемного конкурента FTX Сьогодні 14:32 — Фондовий ринок

Криптогігант Binance вирішив не купувати свого проблемного конкурента FTX

Найбільша криптобіржа світу Binance вирішила не купувати іншу велику криптобіржу FTX, яка переживає «кризу ліквідності».

Про це пише Reuters.

У вівторок вранці власник FTX Сем Бенкман-Фрід написав листа своїм співробітникам: «Мені шкода. Я облажався».

Причиною проблем FTX Reuters називає, зокрема, те, що власник криптобіржі вирішив кілька місяців тому врятувати інші криптомайданчики від обвалу на тлі втрати вартості основних криптовалют унаслідок зростання процентних ставок.

Проте деякі з цих угод за участю фірми Фріда, Alameda Research, призвели до низки збитків, які в кінцевому підсумку стали згубними, кажуть джерела, знайомі з діяльністю компанії.

У середу криптогігант Binance відмовився від угоди і поставив майбутнє FTX в невизначеність.

Зазначається, що Binance відмовилася від своїх планів із придбання FTX після проведення комплексної перевірки (Due dilligence). Також компанію збентежили останні новини про нецільове витрачання FTX коштів інвесторів і ймовірні розслідування дій біржі з боку США.

За словами двох джерел, «застрягши» без покупця, Бенкман-Фрід зараз шукає альтернативних спонсорів.

Після того, як Binance вийшов з угоди, він повідомив співробітникам FTX, що Binance раніше не повідомляв їм про будь-які застереження щодо угоди, і він «вивчає всі варіанти».

Ні Binance, ні FTX не відповіли на запити про коментарі.

Як це повпливало на ринок

Новини про кризу ліквідності на FTX, яка в січні оцінювалася в 32 мільярди доларів з інвесторами, включаючи SoftBank і BlackRock, вплинули на котирування криптовалют у всьому світі.

Вартість основних криптовалют різко впала, а біткоїн впав до найнижчого рівня майже за два роки, що завдало ще більшого болю сектору, вартість якого впала приблизно на дві третини в цьому році, оскільки центральні банки посилили кредитування.

Відмовившись від угоди, Binance також уникнула регуляторного контролю, який, ймовірно, супроводжував би поглинання.

Фінансові регулятори по всьому світу винесли попередження Binance за роботу без ліцензії або порушення законів про відмивання грошей. Міністерство юстиції США розслідує діяльність Binance на предмет можливого відмивання грошей і порушення кримінальних санкцій.

Минулого місяця агентство Reuters повідомило, що Binance допомогла іранським фірмам торгувати на 8 мільярдів доларів з 2018 року, незважаючи на санкції США, що є частиною серії статей, присвячених дотриманню біржею законодавства про фінансові злочини.

Економічна Правда За матеріалами:

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