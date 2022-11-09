Binance купує свого конкурента — криптобіржу FTX, яка зіткнулася з «кризою ліквідності» Сьогодні 13:12 — Фондовий ринок

Binance купує свого конкурента — криптобіржу FTX, яка зіткнулася з «кризою ліквідності», itc.ua

Найбільша у світі біржа криптовалют Binance підписала меморандум про купівлю FTX.com — підрозділу основного конкурента біржі FTX, пише Reuters. Стратегічне партнерство покликане вирішити кризу ліквідності та передбачає можливе поглинання FTX біржею Binance.

Голова Binance Чанпен Чжао повідомив, що вдень 8 листопада FTX звернулася до них за допомогою через кризу ліквідності.

«Щоб захистити користувачів, ми підписали листа про наміри, що передбачають повне поглинання FTX.com. Найближчими днями ми проведемо due diligence», — написав Чжао у Твіттері.

Він уточнив, що Binance має право відмовитись від угоди у будь-який час.

«Ми очікуємо, що найближчими днями FTT буде дуже волатильним», — додав Чжао.

Голова FTX Сем Бенкман-Фрід підтвердив інформацію про стратегічну угоду, покликану вирішити низку проблем.

«Наші команди працюють над усуненням накопичених запитів щодо виведення коштів. Це усуне кризу ліквідності; усі активи будуть забезпечені у співвідношенні 1:1. Це одна з основних причин, чому ми звернулися до Binance. Може знадобитися певний час. Просимо вибачення», — написав Бенкман-Фрід.

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FTX опинилася під тиском після того, як у неділю Чжао заявив, що Binance прийняла рішення повністю позбутися нативних токенів криптобіржі FTX через невизначені «останні викриття». Після цього за 24 години після розпродажу Binance власний токен криптобіржі FTX упав на 22%.

Різке падіння пов’язують зі звітами CoinDesk, що показують, що Alameda, торгова фірма, заснована Бенкменом-Фрідом, має багато токенів FTT у своїх книгах.

Згідно з документом, станом на 30 червня Alameda має активи на суму $14,6 млрд, що включають $3,66 млрд «розблокованого FTT» та $2,16 млрд «застави FTT». Це перший і третій активи за розміром балансу підприємства. Таким чином, багато фактично нічим не забезпечених токенів FTT належать компанії, яка не бажає оприлюднити інформацію про своє фінансове становище.

Мін’юст США розслідує можливу причетність Binance до відмивання грошей та порушення податкового законодавства. Reuters виявив, що Binance продовжує обслуговувати клієнтів в Ірані, а популярність біржі у цій країні була відома усередині компанії. Це було одне із серії розслідувань щодо проблем Binance з дотриманням фінансових нормативних вимог.

Binance заявила, що дотримується правил міжнародних санкцій щодо Ірану і блокує доступ до платформи всім, хто там перебуває.

Історія протистоянь

Напруга між Бенкманом-Фрідом і Чжао назрівала давно. У 2019 році Binance інвестувала у FTX, а у 2020 запустила власні криптодеривативи, швидко ставши лідером у галузі.

Напруженість зростала, оскільки регулятори дедалі частіше розглядали ці дві компанії. Бенкман-Фрід давав свідчення в Конгресі, тоді як Binance, як повідомлялося, зіткнулася з регулятивними розслідуваннями по всьому світу і оголосила, що вона не має штаб-квартири.

Дві компанії також конкурують за активи, причому обидві претендували на активи Voyager Digital. FTX виграв аукціон Voyager.

Драма досягла апогею в неділю, коли Чжао оголосив, що продасть всі свої активи FTT (власний токен біржі FTX) вартістю $529 мільйонів на той час через «нещодавні загальновідомі викриття». Згідно з цінами на CoinMarketCap, FTT впав більш ніж на 70% приблизно до $6.

Binance сьогодні є найбільшою криптобіржею з обсягом торгів близько $40 мільярдів. За даними CoinMarketCap, FTX посідає друге місце у спотовій торгівлі з обсягом близько $4 мільярдів.

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