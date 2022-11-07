Криптовалютні експерти спрогнозували вартість Bitcoin на 31 грудня — Finance.ua
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Криптовалютні експерти спрогнозували вартість Bitcoin на 31 грудня

Фінтех і Картки
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Криптовалютні експерти спрогнозували вартість Bitcoin на 31 грудня
Криптовалютні експерти спрогнозували вартість Bitcoin на 31 грудня
Згідно з ціновим графіком «Bitcoin Rainbow», який використовують для визначення можливої динаміки вартості Bitcoin, флагманська криптовалюта має шанси зрости до $25 000 до кінця 2022 року.
Криптовалютні експерти спрогнозували вартість Bitcoin на 31 грудня
Такої ж думки дотримуються й деякі аналітики, наголосивши, що показники «Bitcoin Rainbow» демонструють досягнення дна поточною крипто-зимою. Інвестори можуть очікувати на подальше зростання вартості провідних цифрових активів, переконані експерти.
Втім, учасники криптовалютної спільноти менш оптимістичні у своїх прогнозах. Так, 12 953 користувачі CoinMarketCap дійшли висновку, що Bitcoin торгуватиметься за $ 21 237 31 грудня 2022 року.
Криптовалютні експерти спрогнозували вартість Bitcoin на 31 грудня
Зауважимо, що Міхаель ван де Поппе, засновник трейдингової компанії Eight, переконаний, що Bitcoin зросте до $ 30 000 вже в листопаді. За словами експерта, Bitcoin вже довго консолідується в районі $ 20 000, тому можна очікувати на зростання найближчим часом.
«Упродовж двох-трьох тижнів Bitcoin прорве декілька рівнів вгору. Думаю, дійдемо до $ 30 000», — наголосив Міхаель ван де Поппе.
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За матеріалами:
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