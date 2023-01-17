Криптовалютний експерт назвав умови, за яких Bitcoin поставить новий рекорд — Finance.ua

Криптовалютний експерт назвав умови, за яких Bitcoin поставить новий рекорд Сьогодні 19:12 — Криптовалюта

Криптовалютний експерт назвав умови, за яких Bitcoin поставить новий рекорд

Криптовалютний трейдер, відомий спільноті під псевдонімом Credible, прогнозує рекордне зростання BTC у 2023 році. За його словами, на цей час флагманська криптовалюта змогла подолати «ключовий психологічний опір» на рівні $20 000.

Фахівець упевнений, що зростання біткоїна вище за $21 500 сигналізуватиме про новий бичачий ринок. Якщо позитивна динаміка продовжиться, головна криптовалюта може досягти нового історичного максимуму вже у найближчі місяці.

«Домінування BTC, як і передбачалося, починає різко зростати. Очікується мегазростання криптовалюти — Bitcoin підніметься до нового історичного максимуму протягом наступних шести місяців або приблизно у цьому проміжку часу», — заявив аналітик.

Трейдер порівнює поточну ринкову ситуацію із тією, яка була у вересні 2020 року. Тоді BTC консолідувався на рівні близько $9 000, перш ніж різко стрибнути до $60 000.

Credible наголошує, що в цей час BTC знаходиться у розпалі довгострокового бичачого ринку. На його думку, торішня глибока корекція є частиною п’ятого хвильового висхідного тренду. Тож трейдер, припускає, що BTC у близькому майбутньому може коштувати $150 000.

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Флагманській криптовалюті вже неодноразово прогнозували значне зростання у 2023 році. Так, глава криптовалютної біржі ShapeShift Ерік Вурхіз заявив, що ВТС до літа має всі шанси досягнути рівня $40 000. Bitcoin-інвестор та мільярдер Тім Дрейпер пішов ще далі й напророкував ріст флагманської криптовалюти до $250 000. Старший стратег Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун не зраджує своїм давнім припущенням і запевняє, що до 2025 року ВТС зросте до $100 000.

Нагадаємо — у ніч на 14 січня флагманська криптовалюта показала значне зростання — вперше за тривалий час курс Bitcoin перевищив $21 000, а капіталізація ринку — $1 трлн.

Аналітики вважають, що зростання криптовалютного ринку пов’язане з макроекономічними факторами, адже зростав не лише ринок цифрових активів, а й фондові ринки більшості країн світу. Це демонструє інтерес інвесторів до ризикованих активів, у тому числі — криптовалют.

Додамо, що на момент написання новини Bitcoin коштує $21,185.

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