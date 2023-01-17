Криптовалютний експерт назвав умови, за яких Bitcoin поставить новий рекорд — Finance.ua
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Криптовалютний експерт назвав умови, за яких Bitcoin поставить новий рекорд

Криптовалюта
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Криптовалютний експерт назвав умови, за яких Bitcoin поставить новий рекорд
Криптовалютний експерт назвав умови, за яких Bitcoin поставить новий рекорд
Криптовалютний трейдер, відомий спільноті під псевдонімом Credible, прогнозує рекордне зростання BTC у 2023 році. За його словами, на цей час флагманська криптовалюта змогла подолати «ключовий психологічний опір» на рівні $20 000.
Фахівець упевнений, що зростання біткоїна вище за $21 500 сигналізуватиме про новий бичачий ринок. Якщо позитивна динаміка продовжиться, головна криптовалюта може досягти нового історичного максимуму вже у найближчі місяці.
«Домінування BTC, як і передбачалося, починає різко зростати. Очікується мегазростання криптовалюти — Bitcoin підніметься до нового історичного максимуму протягом наступних шести місяців або приблизно у цьому проміжку часу», — заявив аналітик.
Трейдер порівнює поточну ринкову ситуацію із тією, яка була у вересні 2020 року. Тоді BTC консолідувався на рівні близько $9 000, перш ніж різко стрибнути до $60 000.
Credible наголошує, що в цей час BTC знаходиться у розпалі довгострокового бичачого ринку. На його думку, торішня глибока корекція є частиною п’ятого хвильового висхідного тренду. Тож трейдер, припускає, що BTC у близькому майбутньому може коштувати $150 000.
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Флагманській криптовалюті вже неодноразово прогнозували значне зростання у 2023 році. Так, глава криптовалютної біржі ShapeShift Ерік Вурхіз заявив, що ВТС до літа має всі шанси досягнути рівня $40 000. Bitcoin-інвестор та мільярдер Тім Дрейпер пішов ще далі й напророкував ріст флагманської криптовалюти до $250 000. Старший стратег Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун не зраджує своїм давнім припущенням і запевняє, що до 2025 року ВТС зросте до $100 000.
Нагадаємо — у ніч на 14 січня флагманська криптовалюта показала значне зростання — вперше за тривалий час курс Bitcoin перевищив $21 000, а капіталізація ринку — $1 трлн.
Аналітики вважають, що зростання криптовалютного ринку пов’язане з макроекономічними факторами, адже зростав не лише ринок цифрових активів, а й фондові ринки більшості країн світу. Це демонструє інтерес інвесторів до ризикованих активів, у тому числі — криптовалют.
Додамо, що на момент написання новини Bitcoin коштує $21,185.
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За матеріалами:
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