Названо криптовалюту, яка обійшла Bitcoin за кількістю транзакцій у 2022 році — Finance.ua
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Названо криптовалюту, яка обійшла Bitcoin за кількістю транзакцій у 2022 році

Криптовалюта
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Названо криптовалюту, яка обійшла Bitcoin за кількістю транзакцій у 2022 році
Названо криптовалюту, яка обійшла Bitcoin за кількістю транзакцій у 2022 році
Мережа Ethereum перевершила Bitcoin за масштабами транзакційної активності у 2022 році.
За даними сервісу YCharts, за останні 12 місяців користувачі ETH здійснили приблизно 408,5 млн операцій, тоді як на блокчейні BTC було реалізовано 93,1 млн транзакцій за цей же час.
Загальна кількість угод на «ефіріумі» виявилася на 338% вищою, ніж на BTC.
У середньому, за добу користувачі ETH здійснювали близько 1,1 млн. транзакцій, а в мережі BTC цей показник становив 255 000.
Названо криптовалюту, яка обійшла Bitcoin за кількістю транзакцій у 2022 році
При цьому аналітики відзначають, що блокчейн ETH виявився результативнішим, оскільки левова частка DeFi і NFT-проектів розгорнута якраз на ньому.
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Попит на відправку коштів періодично посилювався, що призводило до збільшення кількості транзакцій у мережі.
За даними BitinfoCharts, у 2023 році тренд зберігся. Наприклад, 2 січня мережа Bitcoin опрацювала 229 191 операцію, а користувачі Ethereum цього ж дня реалізували 924 614 транзакцій.
За матеріалами:
Lenta.UA
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