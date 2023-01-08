Bitcoin зникне, блокчейн залишиться: що чекає на криптовалюту в майбутньому — Finance.ua

Bitcoin зникне, блокчейн залишиться: що чекає на криптовалюту в майбутньому 08.01.2023, 00:05 — Криптовалюта

Bitcoin зникне, блокчейн залишиться: що чекає на криптовалюту в майбутньому

Найпопулярнішій криптовалюті, можливо, і не загрожує крах, можливо, Bitcoin не повторить долю Luna, проте його непотрібність зможе зіграти з ним злий жарт і в нього просто припинять інвестувати, розмірковують журналісти interestingengineering.com.

У своїй редакційній статті ЗМІ приділяє увагу майбутньому BTC. Журналісти висловлюють побоювання, що криптовалюта може почати сприйматися холдерами як тягар. Особливо якщо на ринку з’являтимуться токени, що активно використовують для купівлі/продажу чогось.

У цьому плані Bitcoin, як золото, просто лежить у сейфі і чекає свого часу, поки люди активно використовують фіатні валюти, вкладаючи їх у банки та отримуючи відсотки, купуючи або продаючи товари. І якщо золото довело свою ліквідність, то у криптовалют із цим великі проблеми.

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Ще однією причиною відмови від BTC може стати енерговитратний майнінг. Криптовалюту вже неодноразово критикували за те, що на її видобуток витрачається дуже багато електроенергії. Видобуток, що спирається на технологію Proof-of-Work (PoW), викликає масу негативу як у екологів, так і у шанувальників алгоритму Proof-of-Stake (PoS). За словами Віталіка Бутерина, PoS зробить роботу системи Ethereum у 7000 разів ефективнішою за майнінг. PoS працює таким чином, що сформувати черговий блок блокчейну можуть лише власники тієї криптовалюти, яка формується за рахунок цього блокчейну. Тут важлива не потужність устаткування, а кількість токенів на балансі. Більше блоків формує той, хто має більше токенів. У статті зазначається, що, швидше за все, Bitcoin не перейде на PoS, що стане причиною втрати популярності.

«Колись у Bitcoin була можливість стати цифровим механізмом для захисту від ризиків, подібно до золота, але досі він не зміг реалізувати цей потенціал. Натомість він проявив себе як бета-версія технології з високим ризиком», — резюмують журналісти.

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