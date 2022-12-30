Криптовалютний аналітик спрогнозував масштабне зростання Bitcoin вже у 2023 році — Finance.ua

Криптовалютний аналітик спрогнозував масштабне зростання Bitcoin вже у 2023 році Сьогодні 07:04 — Фінтех і Картки

Криптовалютний аналітик спрогнозував масштабне зростання Bitcoin вже у 2023 році

Популярний криптостратег, відомий у Twitter за ніком Inmortal, вважає, що Bitcoin готується до масштабного зростання у 2023 році.

Про це він розповів своїм 189 800 підписникам у Twitter.

Аналізуючи графік криптоблогера, експерти припускають, що Bitcoin, ймовірно, формує бичачий тренд. Про тенденцію свідчить й те, що трейдери активно скуповують BTC навіть попри те, що його курс продовжує падати. Графік Inmortal також демонструє, що флагманська криптовалюта розпочала активно зростати у трьох часових проміжках — січні 2019 року, жовтні 2020 року та липні 2021 року.

Оскільки BTC набирає обертів, Inmortal вважає, що криптовалюта розпочне наймасштабніше зростання у 2023 році, віддзеркалюючи динаміку BTC у період з березня по липень 2019 року, коли головна віртуальна монета зросла приблизно з $ 3000 до $ 14 000.

«Ми повторимо це у 2023 році», — оптимістично прогнозує аналітик. У короткостроковій перспективі Inmortal передбачає, що ВТС підскочить до рівня $ 17 500.

noworries За матеріалами:

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