Криптовалютний аналітик спрогнозував обвал Ethereum найближчим часом — Finance.ua

Криптовалютний аналітик спрогнозував обвал Ethereum найближчим часом Сьогодні 19:15 — Криптовалюта

Криптовалютний аналітик спрогнозував обвал Ethereum найближчим часом

Популярний криптоаналітик Бенджамін Коен вважає, що на Ethereum чекають важкі часи — і це попри зростання курсу криптовалюти у січні.

Коен прогнозує, що ETH, ймовірно, впаде до діапазону $600-800, а це на 50−60% нижча ціна за ту, скільки криптовалюта коштує зараз.

«Я вважаю, що врешті-решт Ethereum увійде у нижчу смугу регресії. Це поверне його „додому“. Я думаю, що стійкий бичачий ринок для Ethereum не відбудеться, поки криптовалюта не проведе деякий час на своєму базовому рівні», — зазначив аналітик.

Попри скепсис Коена, інші криптовалютні експерти передбачають, що Ethereum скоро перевершить BTC. За словами аналітика Dragonfly Capital Хастоба Куреші, велика зацікавленість інституційних інвесторів ефіріумом створить умови для росту головного альткоїна у 2023 році. А згідно з даними Nasdaq і Ycharts, загальна кількість транзакцій у мережі Ethereum перевищила біткоїн більш ніж у три рази. За 2022 рік користувачі здійснили 408,5 мільйонів ETH-транзакцій, що на 338% більше, ніж переказів з BTC — 93,1 мільйона.

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Зауважимо, що упродовж останніх двох місяців великі інвестори почали набагато активніше купувати ЕТН, про це свідчать дані платформи онлайн-аналітики Santiment. Особливо активізувались крипто-акули, на гаманцях яких зберігається від 100 до 10 000 ETH. «48 556 адрес акул — це найвищий рівень, зафіксований з лютого 2021 року», — зазначили у звіті Santiment.

noworries За матеріалами:

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