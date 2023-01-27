Криптовалютний аналітик спрогнозував обвал Ethereum найближчим часом — Finance.ua
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Криптовалютний аналітик спрогнозував обвал Ethereum найближчим часом

Криптовалюта
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Криптовалютний аналітик спрогнозував обвал Ethereum найближчим часом
Криптовалютний аналітик спрогнозував обвал Ethereum найближчим часом
Популярний криптоаналітик Бенджамін Коен вважає, що на Ethereum чекають важкі часи — і це попри зростання курсу криптовалюти у січні.
Коен прогнозує, що ETH, ймовірно, впаде до діапазону $600-800, а це на 50−60% нижча ціна за ту, скільки криптовалюта коштує зараз.
«Я вважаю, що врешті-решт Ethereum увійде у нижчу смугу регресії. Це поверне його „додому“. Я думаю, що стійкий бичачий ринок для Ethereum не відбудеться, поки криптовалюта не проведе деякий час на своєму базовому рівні», — зазначив аналітик.

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Попри скепсис Коена, інші криптовалютні експерти передбачають, що Ethereum скоро перевершить BTC. За словами аналітика Dragonfly Capital Хастоба Куреші, велика зацікавленість інституційних інвесторів ефіріумом створить умови для росту головного альткоїна у 2023 році. А згідно з даними Nasdaq і Ycharts, загальна кількість транзакцій у мережі Ethereum перевищила біткоїн більш ніж у три рази. За 2022 рік користувачі здійснили 408,5 мільйонів ETH-транзакцій, що на 338% більше, ніж переказів з BTC — 93,1 мільйона.

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Зауважимо, що упродовж останніх двох місяців великі інвестори почали набагато активніше купувати ЕТН, про це свідчать дані платформи онлайн-аналітики Santiment. Особливо активізувались крипто-акули, на гаманцях яких зберігається від 100 до 10 000 ETH. «48 556 адрес акул — це найвищий рівень, зафіксований з лютого 2021 року», — зазначили у звіті Santiment.
За матеріалами:
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