Криптовалютний аналітик, що передбачив кризу 2018 року, спрогнозував смерть всіх токенів, крім Bitcoin — Finance.ua
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Криптовалютний аналітик, що передбачив кризу 2018 року, спрогнозував смерть всіх токенів, крім Bitcoin

Криптовалюта
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Криптовалютний аналітик, що передбачив кризу 2018 року, спрогнозував смерть всіх токенів, крім Bitcoin
Криптовалютний аналітик, що передбачив кризу 2018 року, спрогнозував смерть всіх токенів, крім Bitcoin
Популярний у криптоспільноті аналітик Пітер Брандт, якому вдалося правильно передбачити криптозиму 2018 року, заочно «поховав» усі токени, за винятком Bitcoin. Своєю думкою про майбутнє криптовалюти він поділився з підписниками у Твіттері.
«Bitcoin— єдина криптовалюта, якій вдасться фінішувати у цьому марафоні. Решта [криптовалюти], включаючи Ethereum — фальшивки чи скам», — написав Пітер Брандт.
Криптовалютний аналітик, що передбачив кризу 2018 року, спрогнозував смерть всіх токенів, крім Bitcoin
Багатьох учасників криптоспільноти збентежило те, що аналітик поставив другу за капіталізацією криптовалюту в один ряд з шахрайськими проектами. У відповідь на прохання підписників пояснити свою оцінку ETH Брандт написав: «Срібло для ETH — все одно, що золото для BTC. ETH, ймовірно, виживе, але справжня спадщина — це BTC».
Криптовалютний аналітик, що передбачив кризу 2018 року, спрогнозував смерть всіх токенів, крім Bitcoin
Брандт поділився своєю думкою на тлі «полювання» Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) на незаконно випущені цінні папери у вигляді криптовалют. До чорного списку регулятора потрапило вже понад 60 монет. При цьому, як вважають експерти, перелік проблемних криптовалют зростатиме.
Нагадаємо, раніше Пітер Брандт дав довгостроковий прогноз Bitcoin. Так, у жовтні 2022 року аналітик заявив, що криптовалюта стане «основним засобом заощадження» у найближчі 10 років. А Bitcoin перестане залежати від інших ринків: «Зрештою Bitcoin корелюватиме лише з Bitcoin» та досягне вражаючих показників, втім яких саме — Брандт не уточнив.
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За матеріалами:
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