Криптовалютні майнери володіють 10% всіх Bitcoin — Finance.ua

Криптовалютні майнери володіють 10% всіх Bitcoin Вчора 00:49 — Фінтех і Картки

Криптовалютні майнери володіють 10% всіх Bitcoin

Згідно з даними аналітичної компанії CryptoQuant, майнери володіють більшою кількістю Bitcoin, ніж будь-коли в історії криптовалют. Частка ВТС в руках майнерів становить близько 10%.

На момент написання новини ВТС-майнери володіють 1 865 272 Bitcoin, за словами аналітиків, видобувачі криптовалюти почали оговтуватися від нещодавнього падіння цін на ринку.

«Резерви Bitcoin-майнерів повністю відновилися після розпродажу, який стався після капітуляції в червні», — наголосив один з крипто-експертів CryptoQuant.

Так, ще у середині липня стан справ ВТС-майнерів був невтішним. Тоді потужності майнінгу Bitcoin впали на 27% — все через тимчасове припинення видобутку криптовалюти в Техасі, спричинене сильною спекою. Хешрейт BTC скоротився до 159,41 екзахеш за секунду (EH/s). Втім, пізніше було зафіксовано найбільше падіння складності майнінгу Bitcoin за рік — рівень складності видобутку ВТС опустився на 5%, що стало третім падінням поспіль і найбільшим з 2021 року — це могло дати поштовх для руху.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що ціни на GPU впали на 57% з початку року через зниження прибутку від майнінгу криптовалют. Лише за червень вартість відеокарт зменшилась на 14%. Варто зауважити, що майнінг напряму залежить від вартості криптовалют у доларах, оскільки майнери оплачують рахунки за електроенергію та інші поточні витрати у фіаті.

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noworries За матеріалами:

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