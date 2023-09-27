Криптовалютні експерти назвали фактори, які допоможуть біткоїну зрости Сьогодні 23:06 — Криптовалюта

Криптовалютні експерти назвали фактори, які допоможуть біткоїну зрости

Криптовалюта біткоїн не змогла закріпити відскок минулого тижня, поставивши під сумнів можливість розвороту тренду, що розпочався два тижні тому. Для підтвердження бичачого тренду знадобиться прорив низхідної лінії опору на денному таймфреймі, наголосили аналітики.

Щодо того, чи вдасться біткоїну прорватись вище зони опору, технічний аналіз денного таймфрейму також подає суперечливі сигнали. З одного боку, ціна відновилася над горизонтальною областю $25 600 після відхилення нижче за неї 11 вересня. З іншого боку, ціна не спромоглася прорвати низхідну лінію опору, яка бере початок від річного максимуму, відскочивши від неї 19 вересня.

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Найближча підтримка на денному таймфреймі знаходиться на позначці $25 600, що на 3% нижче за поточну ціну. На 12% вище за поточну ціну розташовується область опору $29 250. Таким чином, у найближчій перспективі динаміка BTC визначатиметься тим, чи прорве ціна низхідну лінію опору або впаде нижче за область $25 600.

У разі бичачого прориву очікується щонайменше 10% зростання до $29 250. З іншого боку, падіння позначки $25 600 може призвести до низхідного руху в напрямку $24 800.

Нагадаємо — найвідоміший чат-бот у світі спрогнозував зpocтaння BTC дo $5 млн дo 2050 poку. Якщo біткoїну нe вдacтьcя «глибoкo пуcтити кopіння» в cуcпільcтві чepeз бюpoкpaтичні пepeпoни, тexнoлoгічні oбмeжeння тa інші нeгaтивні фaктopи, тo цифровий актив кoштувaтимe від $20 000 дo $500 000 у 2050 році, зауважив ChatGPT.

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