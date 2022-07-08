Криптовалютні аналітики назвали країну, жителі якої найбільш зацікавлені в NFT — Finance.ua

Криптовалютні аналітики назвали країну, жителі якої найбільш зацікавлені в NFT Вчора 22:13 — Фінтех і Картки

Криптовалютні аналітики назвали країну, жителі якої найбільш зацікавлені в NFT

Аналітики СashNetUSA визначили найбільш зацікавлені у NFT країни — перше місце належить місту-державі Сінгапур. Дані вдалось отримати, проаналізувавши пошукові запити «NFT» мешканців деяких країн за березень 2022 року. Аналітики розрахували кількість пошукових запитів на 1 мільйон населення. Команда також дослідила пости у Твіттері, що включали «NFT».

Згідно з результатами дослідження, у Сінгапурі на 1 мільйон мешканців 18 717 пошукових запитів стосувались невзаємозамінних токенів. Гонконг, Канада, Ісландія та Сполучені Штати входять до п’ятірки найбільше зацікавлених в NFT країн.

Інфографіка: СashNetUSA

Чорногорія зайняла перше місце в списку країн, де найбільше люблять NFT, опублікувавши 862 (з 1000) позитивних твіти, пов’язаних з NFT. До списку любителів невзаємозамінних токенів увійшла також Колумбія, Франція, Ліван і В’єтнам.

Найбільша кількість негативних публікацій про NFT виявлена у користувачів з Польщі, Нікарагуа, Ірландії, Ямайки та Косово.

Інфографіка: СashNetUSA

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