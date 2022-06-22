Криптовалютна платформа Solend введе ліміт на транзакції через ризик краху — Finance.ua

Криптовалютна платформа Solend введе ліміт на транзакції через ризик краху

Вчора 02:22 — Фінтех і Картки

Криптовалютна платформа Solend введе ліміт на транзакції через ризик краху

Платформа криптовалютного кредитування Solend на блокчейні Solana планує встановити ліміт запозичень для кожного облікового запису в розмірі $ 50 мільйонів та скоротити максимальну кількість ліквідацій.

Як повідомили журналісти, платформа Solend винесла на голосування учасників проекту пропозицію про введення ліміту, все через ризик нестачі ліквідності та можливий обвал криптовалюти SOL.

Спільнота Solend неоднозначно відреагувала на такі пропозиції. Користувачі заявили, що обмеження лімітів платформи легко обійти створенням додаткових облікових записів.

«Якщо великі позики є системним ризиком, вони мають бути максимально убезпечені. Більшість із нас є дрібними інвесторами, але якщо платформа не може функціонувати без китів (великих інвесторів), тоді нам немає що тут робити», — написав один з користувачів.

Очевидно, що Solend переживає не найкращі часи. Нещодавно спільнота Solend проголосувала за пропозицію взяття під контроль активів так званого кита (користувач узяв кредит у стейблкоїні на суму $ 108 млн під заставу 5,7 млн SOL), та в новому голосуванні прийняте рішення було скасовано. Все через шквал критики у соцмережах — користувачі були проти. Тому при повторному голосуванні 99% респондентів висловилися за скасування першого рішення. Питання яким чином було отримано більшість у першому голосуванні залишається відкритим.

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