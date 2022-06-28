Криптовалютна платформа Celsius відмовилась оголошувати про банкрутство — Finance.ua

Криптовалютна платформа Celsius відмовилась оголошувати про банкрутство Вчора 20:29 — Технології&Авто

Криптовалютна платформа Celsius відмовилась оголошувати про банкрутство

Криптовалютна компанія Celsius Network, яка надає віртуальні кредити, відмовилась прислухатись до рекомендацій власних юристів та оголосити про своє банкрутство. У компанії розраховують на підтримку вкладників.

Як вважає керівництво Celsius, багато дрібних інвесторів проти оголошення банкрутства компанії — все через ризик втрати власних коштів.

Тому користувачів попросили підтримати Celsius, увімкнувши у своєму обліковому записі режим «HODL» (він дає можливість тимчасово вимкнути вихідні транзакції з аккаунту Celsius).

Після активації «HODL» клієнти не можуть знімати або надсилати кошти. А після деактивації необхідно зачекати 24 години, перш ніж можливості транзакцій будуть відновлені.

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Компанія Celsius, яка наприкінці минулого року залучила $ 750 мільйонів інвестицій, є важливим гравцем у сфері криптовалютного кредитування. Якщо вона оголосить про банкрутство всі криптовалютні активи клієнтів будуть переведені у долари за поточною ринковою ціною, тому вкладники можуть втратити величезну частину власних статків.

Криптовалютні експерти дотримуються думки, що такі дії компанії — це «останні зусилля перед крахом» і позитивних змін «вже точно не буде». Так, ще 13 червня Celsius тимчасово заблокувала можливість зняття коштів та проведення переказів між рахунками (таким чином сподівались стабілізувати ліквідність та зберегти віртуальні активи). А нещодавно ФБР не випустило з США до Ізраїлю керівника Celsius Алекса Машинського. Схоже, справа набуває більших обертів.

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