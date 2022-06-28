Криптовалютна платформа Celsius відмовилась оголошувати про банкрутство — Finance.ua
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Криптовалютна платформа Celsius відмовилась оголошувати про банкрутство

Технології&Авто
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Криптовалютна платформа Celsius відмовилась оголошувати про банкрутство
Криптовалютна платформа Celsius відмовилась оголошувати про банкрутство
Криптовалютна компанія Celsius Network, яка надає віртуальні кредити, відмовилась прислухатись до рекомендацій власних юристів та оголосити про своє банкрутство. У компанії розраховують на підтримку вкладників.
Як вважає керівництво Celsius, багато дрібних інвесторів проти оголошення банкрутства компанії — все через ризик втрати власних коштів.
Тому користувачів попросили підтримати Celsius, увімкнувши у своєму обліковому записі режим «HODL» (він дає можливість тимчасово вимкнути вихідні транзакції з аккаунту Celsius).
Після активації «HODL» клієнти не можуть знімати або надсилати кошти. А після деактивації необхідно зачекати 24 години, перш ніж можливості транзакцій будуть відновлені.
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Компанія Celsius, яка наприкінці минулого року залучила $ 750 мільйонів інвестицій, є важливим гравцем у сфері криптовалютного кредитування. Якщо вона оголосить про банкрутство всі криптовалютні активи клієнтів будуть переведені у долари за поточною ринковою ціною, тому вкладники можуть втратити величезну частину власних статків.
Криптовалютні експерти дотримуються думки, що такі дії компанії — це «останні зусилля перед крахом» і позитивних змін «вже точно не буде». Так, ще 13 червня Celsius тимчасово заблокувала можливість зняття коштів та проведення переказів між рахунками (таким чином сподівались стабілізувати ліквідність та зберегти віртуальні активи). А нещодавно ФБР не випустило з США до Ізраїлю керівника Celsius Алекса Машинського. Схоже, справа набуває більших обертів.
Якщо хочете інвестувати у криптовалюту, але не знаєте, з чого почати, рекомендуємо скористатися платформою aStake — це сервіс для автоматизованого стейкінгу, що дозволяє пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання.

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За матеріалами:
noworries
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