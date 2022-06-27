Капіталізація крипторинку знову наближається до $1 трлн — Finance.ua

Капіталізація крипторинку знову наближається до $1 трлн Вчора 23:00 — Фінтех і Картки

Капіталізація крипторинку знову наближається до $1 трлн

Після величезних потрясінь курс BTC останніми днями потроху відновлюється. Вперше з травня він закрив тиждень зеленою свічкою. А загальна капіталізація ринку криптовалюту зросла з $762 млрд до $954 млрд (на 25%).

Ось які показники були на ринку станом на ранок понеділка:

курс ВТС — $21,232,09 (-0,99%);

індекс страху та жадібності — 12 (крайній страх);

домінування на ринку — 42%;

ринкова капіталізація: $405,39 млрд (-0,98%);

обсяг торгів за 24 години: $16 253 млн (-5,93%);

24-годинний максимум: $21 782;

24-годинний мінімум: $20 965.

Реакція попиту поки що настільки мала, що важко сказати, чи позаду «дно» ринку. У короткостроковій перспективі біткойну потрібно досягти опору в діапазоні $22 600 — $23 000 — далі буде або відскок, або пробій лінії з подальшим зростанням.

Аналітик Майкл да Ван Поппе впевнений, що для продовження позитивного імпульсу біткойну потрібно подолати позначку $21 600:

Альткойни

Ethereum через 11 тижнів закриває свічку висхідним трендом. Відскок, проте, відносно скромний. Нині вартість ЄТН становить $1,221,83.

Інші альткойни:

Binance Coin $238,60;

Solana $40,48;

TRON $0,068036;

Cardano $0,501898 (↑0,22%);

Avalanche $20,29.

Нещодавно багато альткойнів торгувалися на 90%+ нижче своїх АТН. Наразі з’явилися перші сміливі інвестори, які використовують «розпродаж» у крипто-секторі, щоб збільшити портфель.

Щоб почалося стабільне зростання, крипторинок чекає на позитивні макроекономічні сигнали. Але, як зазначають експерти, вони можуть з’явитися не скоро.

До речі, на CoinSmart ви можете легко купувати та продавати крипту прямо зі свого ПК чи смартфона. А за промокодом GETCRYPTO ще й отримаєте знижку у розмірі 20$ в BTC на перший депозит.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.