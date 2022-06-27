Капіталізація крипторинку знову наближається до $1 трлн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Капіталізація крипторинку знову наближається до $1 трлн

Фінтех і Картки
254
Капіталізація крипторинку знову наближається до $1 трлн
Капіталізація крипторинку знову наближається до $1 трлн
Після величезних потрясінь курс BTC останніми днями потроху відновлюється. Вперше з травня він закрив тиждень зеленою свічкою. А загальна капіталізація ринку криптовалюту зросла з $762 млрд до $954 млрд (на 25%).
Ось які показники були на ринку станом на ранок понеділка:
  • курс ВТС — $21,232,09 (-0,99%);
  • індекс страху та жадібності — 12 (крайній страх);
  • домінування на ринку — 42%;
  • ринкова капіталізація: $405,39 млрд (-0,98%);
  • обсяг торгів за 24 години: $16 253 млн (-5,93%);
  • 24-годинний максимум: $21 782;
  • 24-годинний мінімум: $20 965.

Криптовалюта Cardano: шлях ADA

Реакція попиту поки що настільки мала, що важко сказати, чи позаду «дно» ринку. У короткостроковій перспективі біткойну потрібно досягти опору в діапазоні $22 600 — $23 000 — далі буде або відскок, або пробій лінії з подальшим зростанням.
Аналітик Майкл да Ван Поппе впевнений, що для продовження позитивного імпульсу біткойну потрібно подолати позначку $21 600:
Капіталізація крипторинку знову наближається до $1 трлн

Альткойни

Ethereum через 11 тижнів закриває свічку висхідним трендом. Відскок, проте, відносно скромний. Нині вартість ЄТН становить $1,221,83.
Інші альткойни:
  • Binance Coin $238,60;
  • Solana $40,48;
  • TRON $0,068036;
  • Cardano $0,501898 (↑0,22%);
  • Avalanche $20,29.
Місце для вашої реклами
Нещодавно багато альткойнів торгувалися на 90%+ нижче своїх АТН. Наразі з’явилися перші сміливі інвестори, які використовують «розпродаж» у крипто-секторі, щоб збільшити портфель.
Щоб почалося стабільне зростання, крипторинок чекає на позитивні макроекономічні сигнали. Але, як зазначають експерти, вони можуть з’явитися не скоро.
До речі, на CoinSmart ви можете легко купувати та продавати крипту прямо зі свого ПК чи смартфона. А за промокодом GETCRYPTO ще й отримаєте знижку у розмірі 20$ в BTC на перший депозит.

Отримати знижку від CoinSmart

За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.