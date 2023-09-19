Криптовалютна галузь втратила понад $55 мільярдів у серпні — Finance.ua

Криптовалютна галузь втратила понад $55 мільярдів у серпні 19.09.2023, 01:28 — Криптовалюта

Криптовалютна галузь втратила понад $55 мільярдів у серпні

Аналітики криптовалютної біржі Bitfinex повідомили, що за минулий місяць інвестори вивели із криптовалютної індустрії понад $55 млрд. Свої висновки дослідники зробили на основі сукупної реалізованої вартості ВТС та ЕТН, а також п’яти найбільших стейблкоїнів: USDT , USDC, BUSD, DAI та TUSD.

Відтік капіталу вплинув на доступну ліквідність і флагманської криптовалюти, і стейблкоїнів, і головного альткоїна.

«Глибоке вивчення даних виявило нову тенденцію — з початку серпня в галузі почався відтік капіталу. Серпень став найменш вдалим місяцем для біткоїна з листопада 2022 року. Капіталізація біткоїна знизилася на 11.29%», — наголошується у звіті Bitfinex.

Аналітики Bitfinex також виявили, що у серпні повернулася так звана «подійна волатильність», коли окремі події значно впливають на ціну активів та рухи ринку. «Ми вважаємо, що, хоча показники волатильності продовжують залишатися досить низькими, криза ліквідності дозволила окремим подіям значно впливати на рухи ринку. Низьку ліквідність підтверджують і відкриті позиції щодо ф’ючерсів та опціонів на BTC», ― наголосили дослідники.

Читайте також: Як купити криптовалюту під час війни

За словами аналітиків Cointelegraph Research, серпень став найгіршим місяцем для криптовалютного ринку, відколи біткоїн досяг локального дна минулого листопада — близько позначки $15 000. «Те, що багато хто спочатку вважав літнім спадом, перетворилося на яскраво виражене падіння», — наголосили експерти.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.