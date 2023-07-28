Криптовалюта за скан сітківки ока: запуск проєкту Worldcoin у світі зустріли шаленими чергами — Finance.ua

Криптовалюта за скан сітківки ока: запуск проєкту Worldcoin у світі зустріли шаленими чергами
Цього тижня запрацював криптопроєкт Worldcoin і, судячи з публікацій його засновника Сема Альтмана (він же творець ChatGPT), одразу отримав шалену популярність — фактично люди вишиковувались у величезні черги, щоб отримати World ID (те, що в рамках проєкту називають «глобальним цифровим паспортом»), а з ним і токени WLD як винагороду.
Під час процесу використовується інструмент Orb, який сканує сітківку ока та створює унікальний ідентифікатор для людини — дані, як стверджується, локально не обробляються та не зберігаються.
Компанія каже, що система використовує штучний інтелект для створення унікальних кодів і нині існує близько 200 «куль» для реєстрації. Цікаво, що на думку засновників Worldcoin, цифровий паспорт необхідний для майбутнього, в якому «розрізняти людей і роботів стане дедалі складніше через сплеск технологій штучного інтелекту».
Згідно з дорожньою картою Worldcoin, верифікація буде доступна в 35 містах у 20 країнах, а сама програма World App — у 120 країнах. В планах — запуск 1500 одиниць Orb до кінця 2023-го року.
Під час тестового запуску «кулі» просканували понад 2 мільйони людей, з яких з 64% - вихідці з Азії та Африки, 19% - з Латинської Америки, 17% - з Європи.
«Третій день запуску Worldcoin, божевільні черги по всьому світу. Кожні 8 секунд верифікується одна особа», — написав Альтман у Twitter (чи можливо, в X) після офіційного відкриття.
До допису керівник проєкту додав відео з чергою до одного з місць реєстрації у Японії:
В день офіційного запуску криптопроєкту вартість WLD підскочила до $3,58 з $1,70. Binance та інші біржі зареєстрували криптовалюту, тоді ж було продано токенів на $145 млн, а ціна акцій Worldcoin впала на 29,4%.
За даними FT, Worldcoin наразі недоступний в США через регуляторні перешкоди, однак інвестори (включаючи групи венчурного капіталу Andreessen Horowitz і Khosla Ventures, інтернет-підприємця Рейда Хоффмана та Сема Бенкмана-Фріда до краху його імперії FTX) вклали у проєкт приблизно $250 млн.
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