Криптовалюта стане доступною у 24 000 банкоматах Бразилії — Finance.ua
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Криптовалюта стане доступною у 24 000 банкоматах Бразилії

Фінтех і Картки
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Криптовалюта стане доступною у 24 000 банкоматах Бразилії
Криптовалюта стане доступною у 24 000 банкоматах Бразилії
Компанія-розробник найпопулярнішого стейблкоїна Tether (USDT) повідомила, що з 3 листопада 2022 року USDT стане доступним у 24 000 банкоматах Бразилії. Все завдяки співпраці Tether з постачальником криптовалютних послуг SmartPay, який інтегрує USDT у свою систему.
Відтепер мільйони мешканців Бразилії отримають доступ до використання стейблкоїнів у буденному житті, не прикладаючи для цього багатьох зусиль. Щоб конвертувати бразильські реали у USDT (і навпаки) достатньо буде скористатися банкоматом.
«Додавання токенів Tether до банкоматів по всій Бразилії дає можливість залучити більше людей до ринку криптовалют. Це призведе до серйозних змін не лише в платіжній індустрії, але й у всій бразильській фінансовій екосистемі», — наголосив технічний директор Tether Паоло Ардоіно.
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Це не єдина криптовалютна ініціатива, яку втілять у Бразилії. Так, на початку жовтня стало відомо, що влада Ріо-де-Жанейро дозволить жителям міста використовувати криптовалюту для сплати податку на майно вже з 2023 року. У муніципальному віснику міста опублікували постанову, в якій зазначено, що Ріо «наймає компанії, що спеціалізуються на конвертації криптоактивів у фіат». Це дозволить жителям міста сплачувати податок на майно, який називається IPTU (міський та земельний податок), за допомогою цифрових активів.
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А влітку влада Бразилії почала роботу над законопроектом про токенізацію всього золота на блокчейні. Процедура повинна забезпечити прозорість діяльності у галузі та унеможливити нерегулярний видобуток цінних металів. Впроваджені зміни будуть спрямовані на встановлення нових правил купівлі, продажу та торгівлі бразильським золотом, яке потім буде зареєстроване на блокчейні.

Майнінг криптовалют: з чого починати, і чи варта шкурка вичинки

За матеріалами:
noworries
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