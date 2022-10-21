Банк Воррена Баффета випустить власну криптовалюту в мережі Polygon — Finance.ua

Банк Воррена Баффета випустить власну криптовалюту в мережі Polygon Вчора 03:13 — Фінтех і Картки

Банк Воррена Баффета випустить власну криптовалюту в мережі Polygon

Бразильський фінтех-стартап Nubank анонсував власну криптовалюту — щоправда, тільки для клієнтів у Бразилії. У 2023 році вони випустять нативний токен Nucoin.

Токен лояльності

Судячи з прес-релізу, Nucoin використовуватимуть у програмі лояльності. Власники таких токенів отримають знижки на банківські послуги та інші пільги. Компанія залучить до тестування проекту 2000 своїх клієнтів.

Nucoin працюватиме в мережі Polygon. Цікаво, що останнім часом цей протокол «обростає» вигідними проєктами. Нещодавно Mercedes Benz вибрав цей блокчейн для розробки системи обміну даними.

Банківський стартап Nubank відомий тим, що в нього інвестував «Оракул з Омахи» Воррен Баффет. Він вклав у нього $500 млн і допоміг залучити капітал від інших інвесторів.

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Сам мільйонер негативно відгукується про криптовалюти і порівнює їх із щурячою отрутою. Але так чи інакше він сам став частиною блокчейн-індустрії, нехай і не безпосередньо.

До речі, в лютому Баффет продав частину акцій Visa і MasterCard. Отримані гроші він додатково інвестував в акції Nubank A ($1 млрд).

Тож можна зробити висновок, що легендарний фінансист поступово відмовляється від вкладень у компанії зі сфери TradFi і фокусується на фінтех-стартапах, пов’язаних із криптовалютами.

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