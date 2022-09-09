Криптовалюта Queen зросла на 15 000% — Finance.ua

Криптовалюта Queen зросла на 15 000%
Смерть королеви Єлизавети ІІ призвела до появи нових криптовалютних токенів, таким чином деякі шахраї використовують історичний момент заради отримання прибутків.
Як стало відомо, на криптовалютному ринку з’явилось близько 40 мем-токенів на базі Ethereum та BNB Chain, серед них: Queen Elizabeth Inu, Queen Doge, God Save The Queen, London Bridge Is Down, Queen Grow, Rip Queen Elizabeth, Elizabeth II і Queen Inu II. Найбільше зрости вдалось скам токену Queen, що піднявся на 15 000%.
Щодо інших криптовалют — токен Save The Queen вторгував $ 700 000, а Queen Elizabeth Inu — $ 200 000. Очевидно, вартість таких цифрових активів дуже волатильна і не має шансів залишитись високою у перспективі.
Автори NFT-колекції QueenE, яка вийшла ще у липні, оголосили про закриття торгів.
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