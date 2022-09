Криптовалюта Queen зросла на 15 000% — Finance.ua

Криптовалюта Queen зросла на 15 000% Вчора 14:32 — Фінтех і Картки

Смерть королеви Єлизавети ІІ призвела до появи нових криптовалютних токенів, таким чином деякі шахраї використовують історичний момент заради отримання прибутків.

Як стало відомо, на криптовалютному ринку з’явилось близько 40 мем-токенів на базі Ethereum та BNB Chain, серед них: Queen Elizabeth Inu, Queen Doge, God Save The Queen, London Bridge Is Down, Queen Grow, Rip Queen Elizabeth, Elizabeth II і Queen Inu II. Найбільше зрости вдалось скам токену Queen, що піднявся на 15 000%.

Щодо інших криптовалют — токен Save The Queen вторгував $ 700 000, а Queen Elizabeth Inu — $ 200 000. Очевидно, вартість таких цифрових активів дуже волатильна і не має шансів залишитись високою у перспективі.

Автори NFT-колекції QueenE, яка вийшла ще у липні, оголосили про закриття торгів.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.