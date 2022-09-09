Криптовалюта Queen зросла на 15 000% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Криптовалюта Queen зросла на 15 000%

Фінтех і Картки
1441
Смерть королеви Єлизавети ІІ призвела до появи нових криптовалютних токенів, таким чином деякі шахраї використовують історичний момент заради отримання прибутків.
Як стало відомо, на криптовалютному ринку з’явилось близько 40 мем-токенів на базі Ethereum та BNB Chain, серед них: Queen Elizabeth Inu, Queen Doge, God Save The Queen, London Bridge Is Down, Queen Grow, Rip Queen Elizabeth, Elizabeth II і Queen Inu II. Найбільше зрости вдалось скам токену Queen, що піднявся на 15 000%.
Криптовалюта Queen зросла на 15 000%
Щодо інших криптовалют — токен Save The Queen вторгував $ 700 000, а Queen Elizabeth Inu — $ 200 000. Очевидно, вартість таких цифрових активів дуже волатильна і не має шансів залишитись високою у перспективі.
Автори NFT-колекції QueenE, яка вийшла ще у липні, оголосили про закриття торгів.

Стейблкойни: аналог долара чи навіть краще?

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.