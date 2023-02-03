Криптовалюта «немов отрута» на Волл-стріт — JPMorgan — Finance.ua
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Криптовалюта «немов отрута» на Волл-стріт — JPMorgan

Криптовалюта
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Криптовалюта «немов отрута» на Волл-стріт — JPMorgan
Криптовалюта «немов отрута» на Волл-стріт — JPMorgan
Цього тижня JPMorgan опублікував сьомий випуск журналу e-Trading Edit. У ньому компанія наводить результати опитування інституційних інвесторів щодо їхнього прийняття криптовалют. І результати невтішні.
Співробітники організації опитали 835 інституційних трейдерів з 60 країн світу. Здебільшого питання були про технічні розробки та макроекономічні чинники, але також автори дослідження торкнулися і теми криптовалют.
Лише 14% респондентів заявили, що продовжать торгувати на ринку цифрових активів або почнуть робити це у 2023 році. Ще 14% не виключають цієї можливості, але у віддаленій перспективі.
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І 72% заявляють, що не готові до інвестицій у крипто-ринок. Більшість із них називають високу волатильність головною перешкодою для входу в цей сегмент.
Ще близько 22% вказують на проблеми з ліквідністю. Також велика кількість респондентів зазначили, що певні побоювання у них викликає політика ФРС.
Для порівняння, минулого року цей показник становив 25% опитаних. Решта або планували почати торгувати криптовалютою, або вже займалися цим, причому протягом тривалого часу.
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Курс криптовалют до долара

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