Криптовалюта краща, ніж золото: творець Ethereum назвав три причини — Finance.ua

Криптовалюта краща, ніж золото: творець Ethereum назвав три причини Вчора 03:47 — Банківські метали

Криптовалюта краща, ніж золото: творець Ethereum назвав три причини

Як фінансовий інструмент, криптовалюта має більше переваг перед золотом. Вона набагато зручніша, простіша у використанні та безпечніша для клієнтів.

Про це творець найбільшого за ринковою капіталізацією альткоїну Ethereum Віталік Бутерін заявив у Twiter письменнику Заку Вайнерсміту.

«Єдиний аргумент прихильників криптовалют, який я чув і який має сенс у рамках їхніх власних поглядів — вони не хочуть централізованої влади над грошима», — написав той, поставивши питання, чому тоді не можна користуватися золотом.

Бутерін не погодився і виділив три основні недоліки найпопулярнішого дорогоцінного металу.

По-перше, золото незручне — його складно використовувати, особливо під час роботи з ненадійними сторонами.

По-друге, золото не підтримуєваріанти безпечного зберігання. Зокрема, йдеться про мультипідпис — ця технологія відноситься до кібербезпеки. Вона передбачає підписання транзакцій кількома приватними ключами, що підвищує рівень конфіденційності у процесі схвалення.



Крім цього, золото менш поширене, ніж криптовалюта. Тому Bitcoin та інші віртуальні монети є найкращим вибором для транзакцій, упевнений Бутерін.



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Варто зазначити, що Bitcoin часто називають інструментом хеджування фінансових ризиків. Однак у нещодавньому звіті Bank of America Securities йдеться про зростаючу кореляцію цін на BTC і золото.

Але варто зазначити, що за останній рік цей метал відзначився набагато меншою волатильністю, ніж перша криптовалюта. Якщо з початку 2022-го вартість унції золота коливалася в проміжку $1626-2043, то курс Bitcoin знаходився між $19 268 і $67 617 за монету.

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