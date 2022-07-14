Крипторинок vs публічні компанії: у кого вища капіталізація — Finance.ua

Крипторинок vs публічні компанії: у кого вища капіталізація Вчора 20:01 — Фондовий ринок

Крипторинок vs публічні компанії: у кого вища капіталізація

Крипторинок скоротився значно сильніше, ніж інші ринки. До кінця червня він став майже в 38 разів меншим за сумарні розміри компаній з індексу S&P 500. Для порівняння — наприкінці березня розрив був 18-кратним.

Про це йдеться у звіті криптобіржі Exmo за другий квартал 2022 року.

Відставання криптовалют від золота збільшилося з 6 до 14 разів. У другому кварталі сектор криптовалют став меншим від вартості всього видобутого срібла в півтора рази, хоча наприкінці попереднього кварталу співвідношення було обернено пропорційним.

Кількість публічних компаній, чия капіталізація перевищує капіталізацію всього криптовалютного сектора, збільшилася за квартал з трьох до п’яти. Сюди тепер входять: Saudi Aramco, Apple, Microsoft, Alphabet і Amazon. Капіталізація всіх перерахованих підприємств залишилася вищою за $1 трлн.

Акції багатьох компаній, як і криптовалюти, зазнали суттєвого падіння, включно з Tesla (-37%), Meta (-31%) та Visa (-14%).

Порівняння крипторинку із найбільшими публічними компаніями:

Apple — $2 197 млрд; Microsoft — $1 992 млрд;

Alphabet A — $1 435 млрд;

Крипторинок — $846 млрд;

Tesla — $697 млрд;

Meta — $441 млрд;

Visa — $414 млрд.



У спільному рейтингу з публічними компаніями біткоїн опустився з шостого на сімнадцяте місце. Поміж інших компаній перша криптовалюта поступилася капіталізацією Meta, Visa та Nvidia. Ethereum наприкінці кварталу вибув з першої сотні, поступившись зокрема Mastercard і Bank of America.

Більшу частину кварталу спостерігалася дуже висока кореляція між фондовим та криптовалютним ринком. Лише з початку до середини червня 30-денний індекс кореляції показував середній зв’язок. Примітно, що після того як індекс опустився до локального мінімуму в 0,56, відбулося падіння криптовалют на 18%, нижче $1 трлн.

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