Криптолендингова платформа Celsius подала заяву про банкрутство — Finance.ua

Криптолендингова платформа Celsius подала заяву про банкрутство Вчора 20:26 — Фінтех і Картки

Криптолендингова платформа Celsius подала заяву про банкрутство

Криптолендингова платформа Celsius Network та деякі її дочірні компанії подали клопотання про банкрутство до суду Нью-Йорка.

Заява направлена відповідно до Глави 11 Кодексу США про банкрутство. У компанії сподіваються, що реструктуризація дозволить «максимізувати цінність для всіх зацікавлених сторін».

«Сьогоднішнє клопотання слідує за важким, але необхідним рішенням Celsius минулого місяця призупинити зняття коштів, обмін та перекази на платформі, щоб стабілізувати свій бізнес і захистити клієнтів», — зазначили в компанії.

Celsius повідомила , що має $167 млн готівкою для забезпечення ліквідності для підтримки певних операцій у процесі реструктуризації.

У компанії підкреслили, що з моменту подання заявки більшість операцій на платформі припиняється, але вона продовжить роботу.

13 липня Celsius погасила останню велику позику в DeFi-протоколі Compound і вивела трохи менше ніж $200 млн у WBTC, а напередодні — позику в протоколі Aave, звільнивши заставу у більш ніж 400 000 stETH.

На тлі заяви ціна токена CEL впала на 17%, згідно з CoinGecko

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, 13 червня платформа призупинила виведення коштів, обмін та перекази між аккаунтами. Тоді в компанії це пояснили «екстремальними ринковими умовами», проте аналітики припустили, що реальна причина події — «криза ліквідності»;

7 липня Celsius повністю погасила кредит у DeFi-протоколі MakerDAO та вивела сумарно 23 962 WBTC забезпечення на суму ~$490 млн;



юристи називали банкрутство компанії практично неминучим, а в Департаменті фінансового регулювання штату Вермонт заявили про її «крайню неплатоспроможність». Повідомлялося, що інвестори платформи погоджуються на реструктуризацію, але утримаються від нових вкладень у проєкт.



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Forklog За матеріалами:

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