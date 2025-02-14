Криптогаманець Trustee Plus представить глобальне оновлення 5 березня: ще зручніше і вигідніше — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Криптогаманець Trustee Plus представить глобальне оновлення 5 березня: ще зручніше і вигідніше Сьогодні 16:58 — Криптовалюта

Криптогаманець Trustee Plus представить глобальне оновлення 5 березня: ще зручніше і вигідніше

Команда Trustee Plus представить оновлену версію свого криптогаманця 5 березня 2025 року. Розробники впевнені, що реліз стане знаковою подією для фінансової екосистеми України, запропонувавши користувачам принципово новий досвід роботи з цифровими активами.

Для тестування інноваційних функцій компанія створила фокус-групу, учасники якої першими отримали доступ до оновленого Trustee Plus. Крім того, запущено спеціальний онлайн-ресурс, де вже з’явився таймер зворотного відліку до презентації продукту.

На сайті також можна подати заявку на вступ до закритого Telegram-каналу . Члени спільноти отримають ексклюзивні новини про запуск, а також можливість виграти цінні призи.

Хоча деталі оновлення поки тримають у таємниці, команда натякає: новий функціонал здатний радикально змінити не тільки український крипторинок, а й задати вектор глобальних трендів. Розробники роблять ставку на технологічні інновації та зручність користувачів.

«Що ми готуємо для нашої аудиторії? Я не побоюся назвати це революцією, яка стирає грань між криптовалютами і традиційними фінансами. Це контрольована революція, яку спрямовують самі користувачі, їхні побажання і бачення майбутнього. Усе це ми дбайливо спакуємо в новий Trustee Plus», — заявив СЕО компанії Вадим Груша.

За 2024 рік Trustee Plus показав стрімке зростання: кількість установок застосунку сягнула 700 000, а обсяг обмінних операцій перевищив 27,3 млн. Крім того, понад 151 000 користувачів оформили платіжну картку сервісу.

За допомогою сервісів компанії кожен користувач може дізнатися, де купити usdc coin , як швидко обміняти біткоїн на Ethereum та інші активи, а також легко вивести криптовалюту на банківську карту.

Усе це свідчить про те, що українці цікавляться інноваційними рішеннями і віддають перевагу сучасним технологіям зі сфери цифрових фінансів.

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