Криптогаманець Trustee Plus представить глобальне оновлення 5 березня: ще зручніше і вигідніше — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА
Криптогаманець Trustee Plus представить глобальне оновлення 5 березня: ще зручніше і вигідніше
Команда Trustee Plus представить оновлену версію свого криптогаманця 5 березня 2025 року. Розробники впевнені, що реліз стане знаковою подією для фінансової екосистеми України, запропонувавши користувачам принципово новий досвід роботи з цифровими активами.
Для тестування інноваційних функцій компанія створила фокус-групу, учасники якої першими отримали доступ до оновленого Trustee Plus. Крім того, запущено спеціальний онлайн-ресурс, де вже з’явився таймер зворотного відліку до презентації продукту.
На сайті також можна подати заявку на вступ до закритого Telegram-каналу. Члени спільноти отримають ексклюзивні новини про запуск, а також можливість виграти цінні призи.
Хоча деталі оновлення поки тримають у таємниці, команда натякає: новий функціонал здатний радикально змінити не тільки український крипторинок, а й задати вектор глобальних трендів. Розробники роблять ставку на технологічні інновації та зручність користувачів.
«Що ми готуємо для нашої аудиторії? Я не побоюся назвати це революцією, яка стирає грань між криптовалютами і традиційними фінансами. Це контрольована революція, яку спрямовують самі користувачі, їхні побажання і бачення майбутнього. Усе це ми дбайливо спакуємо в новий Trustee Plus», — заявив СЕО компанії Вадим Груша.
За 2024 рік Trustee Plus показав стрімке зростання: кількість установок застосунку сягнула 700 000, а обсяг обмінних операцій перевищив 27,3 млн. Крім того, понад 151 000 користувачів оформили платіжну картку сервісу.
За допомогою сервісів компанії кожен користувач може дізнатися, де купити usdc coin, як швидко обміняти біткоїн на Ethereum та інші активи, а також легко вивести криптовалюту на банківську карту.
Експерти відзначають високий рівень інновацій компанії, а редакція Incrypted занесла Trustee Plus у топ-10 найкращих криптогаманців 2025 року. Крім того, думку аналітиків підтверджують і відгуки користувачів про Trustee на тематичних форумах.
Усе це свідчить про те, що українці цікавляться інноваційними рішеннями і віддають перевагу сучасним технологіям зі сфери цифрових фінансів.
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