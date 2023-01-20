Криптофірма Genesis оголосила про власне банкрутство — Finance.ua

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Криптофірма Genesis оголосила про власне банкрутство

Криптовалюта
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Криптофірма Genesis оголосила про власне банкрутство
Криптофірма Genesis оголосила про власне банкрутство
Брокерська компанія Genesis Global Capital повідомила про власне банкрутство. Згідно з даними BusinessWire, у Genesis є близько 100 000 кредиторів.
Сума заборгованості фірми становить від $1,1 мільярда до $13 мільярдів. Хоча ще вчора журналісти Bloomberg повідомляли всього про $ 3 мільярди боргових зобов`язань. Найбільшими кредиторами Genesis вважаються емітент USDC Circle та біржа Gemini.
«Ми продовжимо діалог як з DCG, так і з консультантами наших кредиторів, оскільки ми прагнемо максимізації вартості і намагаємося якнайкраще підготувати наш бізнес до майбутнього», — наголосив CEO Genesis Дерар Іслім.
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Проблеми у криптовалютного конгломерату Digital Currency Group, до якого входять брокер Genesis, біржа Gemini, новинний портал CoinDesk, загострились після краху криптовалютної біржі FTX. Так ще у листопаді біржа Gemini зупинила виведення клієнтських коштів із проекту Earn. Проблеми зі зняттям коштів та обслуговуванням поточних зобов’язань Genesis виникли відразу після банкрутства FTX.
Як повідомили у компанії тоді, кредитний партнер Gemini за програмою Earn Genesis Global Capital призупинив зняття коштів і не може виконати зобов’язання перед клієнтами.
Пізніше у Genesis зізналися, що підрозділ деривативів компанії втратив доступ до близько $175 млн заблокованих коштів на торговому рахунку у FTX. Паніка, яку викликало різке падіння біржі FTX, спровокувало серед клієнтів Genesis масовий запит на виведення своїх активів.
За матеріалами:
noworries
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