Криптоексперти виділили основні фактори для зростання криптовалют у майбутньому — Finance.ua

Криптоексперти виділили основні фактори для зростання криптовалют у майбутньому Сьогодні 04:41 — Криптовалюта

Криптоексперти виділили основні фактори для зростання криптовалют у майбутньому

Аналітики Finbold розповідають: безліч макро- та мікрофакторів диктуватимуть час, запеклість і тривалість наступного «бичачого» ривка, коли криптовалютна галузь розпочне стабільну позитивну динаміку.

«Ми не знаємо день чи годину, коли криптовалюта стане бичачою. Але ми знаємо, що це станеться, так само точно, як ніч слідує за днем», — сподіваються криптоексперти.

Фахівці виділили три фактори, які можуть посприяти зростанню флагмана крипторинку і галузі в цілому.

Впровадження ETF

Першим рушієм зростання ВТС є схвалення ETF. Фінансові установи тривалий час намагалися отримати дозвіл американського регулятора, але Комісія з цінних паперів і бірж США завжди відмовляла, посилаючись на потенційну можливість маніпулювання ринком.

Затвердження біткоїн-ETF означатиме, що пенсійні фонди вперше зможуть отримати прямий доступ до криптовалют. Це також підтверджує тезу, що криптовалюта є тим класом активів, який відкриє двері для інших ETF. Експерти припускають, що наступним «зелене світло» отримає Ethereum (ETH).

Регуляторна політика

«Регулювання криптовалют часто описується у негативному контексті як щось, що скоріше стримує ринок, ніж розпалює його. Це зрозуміло, оскільки більшість спроб регулювання галузі, особливо з боку США, були надмірно ретельними у своєму охопленні і ризикували придушити інновації», — пишуть криптоексперти.

А проте, зазначають у Finbold, регуляторна політика дозволяє більш прозоро комунікувати фінустановам з клієнтами. Так у Великій Британії зараз посилено звертають увагу на захист прав споживачів, а ЄС ще у квітні впровадила гармонійну систему регулювання цифрових активів.

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«Так чи інакше, настане момент, коли найбільш кричущі пропозиції будуть або перетворені на закон, або відхилені на користь більш м’яких альтернатив. Коли це станеться, просто довіртеся», — радять журналісти.

Халвінг

«Якщо криптовалюта все ще не вийшла на високий рівень до першого кварталу наступного року, не впадайте у відчай — наступний потенційний драйвер буде неминучим», — прогнозують криптоексперти.

Вже за рік відбудеться халвінг головного криптоактиву. Це феномен, коли винагорода за блок, що видається майнерам, зменшується вдвічі. Наразі 6,25 BTC видаються приблизно кожні 10 хвилин. З травня 2024 року ця винагорода зменшиться до 3,13 BTC.

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noworries За матеріалами:

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