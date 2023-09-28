Криптоексперти прогнозують швидкий обвал криптовалютного ринку — Finance.ua

Криптоексперти прогнозують швидкий обвал криптовалютного ринку Сьогодні 03:48 — Криптовалюта

Криптовалютна галузь може зіткнутися з серйозними проблемами. На думку генерального директора фінансового гіганта JPMorgan Джеймі Даймона, криптосектор не готовий до найгіршого сценарію зростання процентних ставок у США до 7%, який прогнозують у 2024 році. Експерт припускає, що індустрія цифрових активів може постраждати сильніше за інших.

На думку Даймона, представники Федеральної Резервної Системи (ФРС) можуть продовжити підвищувати ставки, щоб впоратися з інфляцією. Майбутнє зростання вартості позик, ймовірно, завдасть ще більшої шкоди глобальній економіці. У такому разі істотно постраждає і криптосектор.

«Перехід з 0 до 2% був майже не помітний. Рух від 0 до 5% застав людей зненацька, але якщо зростання піде й далі, це може стати крахом для всієї системи», — сказав Даймон. — «Я не впевнений, чи готовий світ до 7%. Якщо вони [ФРС. — Ред.] збираються мати менші обсяги та вищі ставки, у механізмі виникне напруга».

Ставка на рівні 7% у поєднанні зі стагфляцією та масовим безробіттям значно збільшить ризик впадання економіки США у стан рецесії. Це є небажаним сценарієм для ризикових активів, якими вважають технологічні акції та криптовалюти. Крім того, подальше посилення монетарної політики підніме прибутковість скарбничих облігацій США до багаторічних максимумів.

Коментарі Даймона суперечать поширеній думці про те, що цикл посилення політики ФРС досяг свого піка.

Починаючи з березня 2022 року, Федеральна резервна система США підвищила вартість запозичень на 525 базисних пунктів. Вона зросла до діапазону 5,25% -5,5%. Цикл репресій і посилення ліквідності був однією з причин торішнього краху ринку криптовалют, нарівні з банкрутством криптовалютної біржі FTX і падінням проекту Terra (LUNA).

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