Криптобіржа WhiteBIT розширила можливості для поповнення балансу: три нові способи — Finance.ua
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Криптобіржа WhiteBIT розширила можливості для поповнення балансу: три нові способи

Криптовалюта
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Криптобіржа WhiteBIT розширила можливості для поповнення балансу: три нові способи
Криптобіржа WhiteBIT розширила можливості для поповнення балансу: три нові способи
Криптобіржа з українським корінням WhiteBIT активно розвивається та інтегрується у європейські платіжні системи та глобальні сервіси.
Так WhiteBIT додала можливість поповнювати баланс ще трьома міжнародними методами: через Apple Pay, SEPA та Web3-гаманець. Новинки вже доступні користувачам біржі.
Тепер до деталей оновлень.
  • Apple Pay — користувачі можуть поповнювати баланс в USD, EUR та PLN у застосунку. Операція займає лічені секунди. Але в деяких випадках потрібно буде підтвердити платіж за допомогою 3DS у банківському застосунку.
  • SEPA (Single Euro Payments Area, з англ. «Єдина зона платежів у євро») — можливість поповнювати баланс в EUR. Користувачам потрібно вказати суму поповнення, скопіювати отримані реквізити для поповнення балансу на біржі і ввести їх у платежі. Водночас зняття коштів за допомогою SEPA за IBAN теж доступне для користувачів WhiteBIT.
  • Web3-гаманець — користувачі можуть поповнювати баланс токенів ETH та суміжних мереж, як-от Polygon, Arbitrum, Optimism тощо. Для поповнення балансу цим методом треба обрати його на сторінці «‎Депозит» серед методів поповнення ETH, обрати гаманець та мережу (Ethereum та сумісні з ним мережі), підтвердити під’єднання гаманця до акаунта в браузерному розширенні Web3-гаманця, ввести суму на сторінці поповнення та підтвердити операцію на біржі й у Web3-гаманці.
Криптовалютна біржа продовжує роботу над додаванням інших методів поповнення, намагаючись зробити поповнення балансу якомога простішим та швидшим для всіх користувачів продукту. Так, WhiteBIT вже раніше додала Checkout до методів поповнення й зняття для таких валют як: євро, чеська крона, болгарський лев, фунт стерлінгів, польський злотий, турецька ліра, та долар. Наразі компанія є однією з найбільших європейських криптобірж, що обслуговує 3,5 мільйона клієнтів.
WhiteBIT — одна з найбільших європейських централізованих криптобірж, родом з України, заснована у 2018 році. Сьогодні компанія налічує понад 700 фахівців. На біржі представлено 350+ торгових пар, 270+ активів і 10+ державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2.5 млрд.
З початку повномасштабного вторгнення WhiteBIT активно співпрацює з Міністерством закордонних справ України (МЗС) для допомоги громадянам України. У квітні 2022 року криптопроцесингова платформа Whitepay стала партнером United24 — ініціативи Володимира Зеленського зі збору коштів на воєнну та гуманітарну підтримку України.
За матеріалами:
whitebit
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