Криптобіржа Bittrex подала заяву про банкрутство на тлі розслідування регулятора — Finance.ua
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Криптобіржа Bittrex подала заяву про банкрутство на тлі розслідування регулятора

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Криптобіржа Bittrex подала заяву про банкрутство через три тижні після того, як Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила її в роботі незареєстрованої біржі цінних паперів.
Про це пише Reuters.
Компанія Bittrex, що базується в Сіетлі, припинила свою діяльність в США 30 квітня і заявила, що подача заяви про банкрутство не вплине на Bittrex Global, яка обслуговує клієнтів за межами Сполучених Штатів. Неамериканські операції компанії базуються в Ліхтенштейні.
Згідно із заявою про банкрутство, поданою до суду Вілмінгтона, штат Делавер, активи та зобов’язання Bittrex становили від 500 мільйонів доларів до 1 мільярда доларів.
Bittrex заявила, що все ще зберігає криптоактиви американських клієнтів, які не вивели кошти до 30 квітня.
Ці активи «надійно захищені», і Bittrex заявив, що має намір звернутися до суду з питань банкрутства з проханням про обмежене повторне відкриття рахунків клієнтів, щоб криптовалюта могла бути розподілена між клієнтами.
«Кілька компаній у криптоіндустрії збанкрутували за останній рік через падіння цін на активи, поновлення регуляторних перевірок, а у випадку з колись відомою біржею FTX — через кримінальні звинувачення.
За матеріалами:
Економічна Правда
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