Кросовер Fiat Pulse отримав заряджену версію від Abarth (фото) — Finance.ua
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Кросовер Fiat Pulse отримав заряджену версію від Abarth (фото)

Технології&Авто
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Кросовер Fiat Pulse отримав заряджену версію від Abarth (фото)
Кросовер Fiat Pulse отримав заряджену версію від Abarth (фото)
Новий Fiat Pulse Abarth 2025 модельного року — спортивний кросовер на базі бюджетної моделі, яка в популярному сегменті змагається з Renault Duster. Машину з потужним мотором відправили в продаж після модернізації.
Усю інформацію опублікували на офіційному сайті автовиробника. Abarth — спортивний суббренд Fiat. Тому не дивно, що в процесі модернізації пішли шляхом покращення динамічних характеристик.
Попри те, що потужність 1,3-літрового двигуна залишили без змін (і без того гідні 185 к.с.), кросовер Fiat Pulse Abarth став швидшим. Розгін до 100 км/год займає тепер лише 7,6 с завдяки переналаштованій автоматичній КПП.
Кросовер Fiat Pulse отримав заряджену версію від Abarth (фото)
Окрім того, інженери доопрацювали підвіску, гальмівну систему, амортизатори та рульове управління. При цьому технічними змінами не обмежилися.
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Кросовер Fiat Pulse отримав заряджену версію від Abarth (фото)
Новий Fiat Pulse Abarth зберіг 1,3-літровий турбомотор потужністю 185 к.с., який здатен працювати на бензині або етанолі. Із 6-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 7,6 с, а максимальна швидкість становить 215 км/год.
Ціна Fiat Pulse Abarth в Бразилії становить 158 тис. реалів ($24 500) — на рівні Renault Duster.
За матеріалами:
Обозреватель
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