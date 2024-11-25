Кросовер Changan за 13,5 тис. доларів став світовим хітом продажів (фото) — Finance.ua
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Кросовер Changan за 13,5 тис. доларів став світовим хітом продажів (фото)

Технології&Авто
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Кросовер Changan за 13,5 тис. доларів став світовим хітом продажів (фото)
Кросовер Changan за 13,5 тис. доларів став світовим хітом продажів (фото)
Китайська компанія Changan повідомила про те, що глобальні продажі середньорозмірного кросовера Changan CS55 перевищили позначку в 1 млн одиниць. Машину продають не лише у Китаї, а й на зовнішніх ринках. Про це пише ITHome.
У Китаї зараз доступний Changan CS55 Plus третього покоління. Автомобіль оснащується 1,5-літровим турбодвигуном потужністю 188 кінських сил та 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач. Привід у машини передній.
Габарити китайського CS55 Plus — 4539×1865×1680 мм при довжині колісної бази 2656 мм.
Ціни на авто стартують від 13 500 доларів.

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За матеріалами:
Finance.ua
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