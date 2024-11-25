Кросовер Changan за 13,5 тис. доларів став світовим хітом продажів (фото) — Finance.ua

Кросовер Changan за 13,5 тис. доларів став світовим хітом продажів (фото) Сьогодні 02:29 — Технології&Авто

Кросовер Changan за 13,5 тис. доларів став світовим хітом продажів (фото)

Китайська компанія Changan повідомила про те, що глобальні продажі середньорозмірного кросовера Changan CS55 перевищили позначку в 1 млн одиниць. Машину продають не лише у Китаї, а й на зовнішніх ринках. Про це пише ITHome.

У Китаї зараз доступний Changan CS55 Plus третього покоління. Автомобіль оснащується 1,5-літровим турбодвигуном потужністю 188 кінських сил та 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач. Привід у машини передній.

Габарити китайського CS55 Plus — 4539×1865×1680 мм при довжині колісної бази 2656 мм.

Ціни на авто стартують від 13 500 доларів.

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